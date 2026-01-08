চালকদের চোখের সুরক্ষায় উবার বাংলাদেশের মহৎ উদ্যোগ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ চালকদের নিরাপত্তা এবং সুস্থতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে ‘সি টু বি সেফ’ প্রচারণা কার্যক্রম শুরু করলো উবার বাংলাদেশ।
পরিবহন পেশাজীবীদের চোখ পরীক্ষা এবং চশমা–সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সড়কের নিরাপত্তা উন্নত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে অ্যাপভিত্তিক পরিবহনসেবা পরিচালনাকারী এই প্রতিষ্ঠানটি। বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে উবার বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক সামাজিক উদ্যোগ ভিশন স্প্রিংয়ের সঙ্গে যৌথভাবে এই “সি টু বি সেফ’ প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ভিশন স্প্রিং ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে উবার চালকদের জন্য বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা করার পাশাপাশি স্বল্পমূল্যে চশমাও সরবরাহ করবে। উবার বাংলাদেশের যাত্রা শুরুর ৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ সপ্তাহেই এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
উবার জানিয়েছে, বাণিজ্যিক যানবাহনের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক চালক বিভিন্ন দৃষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগে থাকেন যা সরাসরি দৃষ্টিসীমা, প্রতিক্রিয়া সময় এবং নিরাপদ গাড়ি চালনায়ও প্রভাব ফেলে। নতুন এই উদ্যোগ সড়ক নিরাপত্তায় একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতেও কাজ করবে। এই বিষয়ে উবার বাংলাদেশের কান্ট্রি হেড নাশিদ ফেরদৌস বলেছেন, ‘সড়কে নিরাপত্তা উবারের মূল লক্ষ্যগুলোর মধ্যে একটি। নিরাপদে গাড়ি চালানোর জন্য সঠিক দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত জরুরি হলেও, বিষয়টি অনেক সময় উপেক্ষিতও থাকে। ভিশন স্প্রিংয়ের সঙ্গে এই যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা আমাদের চালকদের সুস্থতা এবং নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করছি।’
ভিশন স্প্রিং বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিশা মাহজাবীন বলেছেন, ‘উবার বাংলাদেশের অংশীদার হতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত। চালকদের চোখ পরীক্ষা এবং চশমা–সুবিধা নিশ্চিত করার এই উদ্যোগ সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে ও চালকদের আয়ের সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।’
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
