ঝিনাইদহের ঐতিহাসিক গোড়ার মসজিদ

যে মসজিদটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি ঝিনাইদহে অবস্থিত এক ঐতিহাসিক মসজিদ। ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে বেলাট দৌলতপুর গ্রামে ঐতিহাসিক এই গোড়ার মসজিদটি অবস্থিত।
পঞ্চদশ শতাব্দীর সুলতানি শাসনামলের এক অনন্য শিল্পের নিদর্শন হলো এই মসজিদ। এই মসজিদটিতে রয়েছে ৩টি ছোট গম্বুজ এবং একটি বড় গম্বুজ। এ ছাড়াও মসজিদের পূর্ব দিকে রয়েছে ওযু করার সুব্যবস্থার একটি স্থান ও একটি বড় পুকুর। এই মসজিদটির বারান্দা কিছুটা বর্গাকৃতির। উত্তর ওএবং দক্ষিণের দেওয়ালে দুটি বড় এবং দুটি ছোট প্রবেশ পথও রয়েছে। এ ছাড়াও মসজিদের পূর্ব দিকে ৩টি বড় প্রবেশদ্বার রয়েছে। ৫ ফুট প্রশস্ত দেওয়াল রয়েছে এই মসজিদটিতে।
আর ৩টি মেহরাব রয়েছে পশ্চিমের দেওয়ালে। দুটি কালো পাথরের স্তম্ভ রয়েছে পশ্চিম এবং উত্তর দক্ষিণের দেওয়ালে ৭ থেকে ৮ ফুট লম্বা এক একটি স্তম্ভ। ১৯৮৩ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই গম্বুজটির খননকাল এর কেন্দ্রস্থলে দুই ফুটের মতো ভাঙা দেখতে পায় এমনকি মসজিদের পাশে একটি কবরের সন্ধান পাওয়া যায়।
অনেকেই ধারণা, গোড়ায় নামের এক দরবেশের মাজার ছিল। ওই দরবেশের নাম অনুসারেই এই মসজিদটি গোড়ার মসজিদ বলে ডাকা হয়। তথ্যসূত্র: https://www.radiotodaynews.com/
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
