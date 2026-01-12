The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

আন্তর্জাতিক খবর

বাবা ভাঙ্গার ‘ভবিষ্যদ্বাণী’: ২০২৬ সাল হতে পারে যুদ্ধ এবং ধ্বংসের বছর

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ২০২৬ সালের শুরু থেকেই বৈশ্বিক রাজনীতিতে যে অস্থিরতা এবং সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছে, এরমধ্যে নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছেন বুলগেরিয়ার কিংবদন্তি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বাবা ভাঙ্গা।

বাবা ভাঙ্গার ‘ভবিষ্যদ্বাণী’: ২০২৬ সাল হতে পারে যুদ্ধ এবং ধ্বংসের বছর 1

তার অনুসারীদের দাবি অনুযায়ী জানা যায়, এই বুলগেরীয় রহস্যময় নারী বহু বছর পূর্বেই পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে ২০২৬ সালটি হবে পৃথিবীর জন্য ‘যুদ্ধ এবং ধ্বংসের’ বছর। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে আটক, ইরানে ভয়াবহ গণবিক্ষোভ ও গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ট্রাম্পের আগ্রাসী অবস্থানের মতো সমসাময়িক ঘটনাগুলোর সঙ্গে বাবা ভাঙ্গার কথিত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাসের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনেকেই।

নিউইয়র্ক পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, তিনি ২০২৬ সালে বিশ্বজুড়ে বড় ধরনের সংঘাতের পাশাপাশি ভিনগ্রহের প্রাণীর সঙ্গে মানুষের প্রথম যোগাযোগের কথা বলে গেছেন।

বাবা ভাঙ্গা হিসেবে পরিচিত এই নারীর প্রকৃত নাম হলো ভ্যাঞ্জেলিয়া পান্ডেভা গুশতেরোভা, যিনি ১৯৯৬ সালে ৮৫ বছর বয়সে মারা যান। ১৯১১ সালে জন্ম নেওয়া এই নারী মাত্র ১২ বছর বয়সে এক প্রলয়ংকরী টর্নেডোর কবলে পড়ে দৃষ্টিশক্তি হারান এবং তার ভক্তদের বিশ্বাস, এই অন্ধত্বই নাকি তার আধ্যাত্মিক ‘দিব্যচক্ষু’ খুলে দিয়েছিল।

প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও তিনি সারা বিশ্বে এতোটাই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন যে, রাষ্ট্রনেতারাও তার পরামর্শ নিতে আসতেন। কথিত রয়েছে যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১ হামলা, প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যু, চেরনোবিল পারমাণবিক বিপর্যয় এবং বিশ্বশক্তি হিসেবে চীনের উত্থানের মতো ঘটনার নির্ভুল পূর্বাভাস দিয়েছিলেন তিনিই।

তিনি ২০২৬ সালের জন্য ৩টি প্রধান বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন- বড় শক্তিগুলোর মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বিশ্বজুড়ে চরম অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

বর্তমানে টিকটক, এক্স এবং ইউটিউবের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে বাবা ভাঙ্গার এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন যে, বর্তমান ভূরাজনৈতিক সংকটের কারণে মানুষের মনে যেসব ভীতি তৈরি হয়েছে, তা থেকেই এই পুরনো ভবিষ্যদ্বাণীগুলো নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

যদিও তার অনেক অনুমান সত্য হয়েছে, তবুও ২০১০ সালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার মতো কিছু পূর্বাভাস অতীতে অবশ্য মিথ্যাও প্রমাণিত হয়েছে। তবুও তার অনুসারীরা মনে করেন যে, ২০২৮ সালে শুক্র গ্রহে অভিযান বা ২০৩৩ সালে মেরু অঞ্চলের বরফ গলার মতো তার অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাসগুলো বর্তমান জলবায়ু এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

বাবা ভাঙ্গা ২০৭৬ সালে বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদের প্রসার ও ৩৭৯৭ সালে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ার মতো সুদূরপ্রসারী অনেক বিষয়ের কথাও লিখে গেছেন। এমনকি ৫০৭৯ সালে পৃথিবী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে বলে তিনি ধারণা দিয়েছিলেন। তবে বর্তমানের আলোচিত ২০২৬ সালকে ঘিরে তার ‘যুদ্ধ এবং ধ্বংসের’ বার্তাটি বৈশ্বিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে জনমনে গভীরভাবে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

যদিও বিজ্ঞানীরা এগুলোকে কাকতালীয় কিংবা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে দেখেন, তবে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির চরম অনিশ্চয়তা সাধারণ মানুষকে আবারও এই দৃষ্টিহীন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার রহস্যময় বাণীর দিকেই যেনো ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তথ্যসূত্র: গালফ নিউজ।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

