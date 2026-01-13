The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

লাইফস্টাইল

তেজপাতার উপকারীতা জানলে আপনিও অবাক হবেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ রান্নাঘরের এক কোণে নীরবে পড়ে থাকা তেজপাতা শুধু খাবারের ঘ্রাণ ও স্বাদ বাড়ায়- এমন ধারণা থাকলেও বাস্তবে এর উপকারিতা অনেক বিস্তৃত।

তেজপাতার উপকারীতা জানলে আপনিও অবাক হবেন 1

আয়ুর্বেদ, ইউনানি ও আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের মতে তেজপাতা একটি শক্তিশালী ভেষজ, যা শরীরকে ভেতর থেকে সুস্থ রাখতে বড় ভূমিকা রাখে। নিয়মিত ও সঠিকভাবে ব্যবহার করলে তেজপাতা নানা জটিলতা প্রতিরোধেও সহায়ক হতে পারে।

তেজপাতায় রয়েছে ভিটামিন এ, বি৬, সি, আয়রণ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাশিয়ামসহ নানা প্রয়োজনীয় খনিজ। পাশাপাশি এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান শরীরের কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। বিশেষ করে ফ্রি র‌্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে বার্ধক্যজনিত সমস্যা ও ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

হজম শক্তি বাড়াতে তেজপাতার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অনেকেই খাবার খাওয়ার পর গ্যাস, অম্বল বা পেট ফাঁপার সমস্যায় ভোগেন। তেজপাতা পাকস্থলীতে হজম এনজাইমের নিঃসরণ বাড়িয়ে খাবার দ্রুত হজমে সহায়তা করে। নিয়মিত তেজপাতা দেওয়া চা বা ফুটানো পানি পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম ও বমিভাব কমে যায়।

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও তেজপাতা আশীর্বাদস্বরূপ। গবেষণায় দেখা গেছে, তেজপাতা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এবং ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ায়। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে তেজপাতা ভেজানো পানি পান করলে টাইপ-২ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষায় তেজপাতার অবদান কম নয়। এতে থাকা পটাশিয়াম ও রুটিন নামক যৌগ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং রক্তনালিকে শক্তিশালী রাখে। ফলে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে আসে।

তেজপাতা শ্বাসযন্ত্রের জন্যও উপকারী। সর্দি, কাশি ও গলা ব্যথায় তেজপাতার বাষ্প বা ক্বাথ বেশ কার্যকর। এতে থাকা প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক উপাদান শ্বাসনালীর সংক্রমণ দূর করতে সাহায্য করে।

চুল ও ত্বকের যত্নেও তেজপাতার ব্যবহার রয়েছে। তেজপাতার পানিতে চুল ধুলে খুশকি কমে এবং চুলের গোড়া মজবুত হয়। ত্বকে তেজপাতার প্যাক ব্যবহার করলে ব্রণ ও ফুসকুড়ি কমে এবং ত্বক উজ্জ্বল থাকে।

তেজপাতা শুধু রান্নার স্বাদ বাড়ানো মসলা নয়, এটি একটি শক্তিশালী প্রাকৃতিক ওষুধ। নিয়মিত সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করলে তেজপাতা শরীরকে সুস্থ, সবল এবং রোগমুক্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

