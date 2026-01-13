The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

স্বাস্থ্য কথা

শসার স্বাস্থ্য গুণাগুণ জেনে নিন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ গরমের দিনে তৃষ্ণা মেটাতে বা সালাদের প্লেটে শসা থাকলেই এক ধরনের স্বস্তি আসে। তবে এই সবুজ সতেজ সবজিটি শুধু শরীর ঠান্ডা রাখে না, এর ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে অসাধারণ স্বাস্থ্যগুণ।

শসার স্বাস্থ্য গুণাগুণ জেনে নিন 1

পুষ্টিবিদদের মতে, শসা এমন একটি খাবার যা নিয়মিত খেলে শরীরের বহু সমস্যা সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

শসার প্রায় ৯৫ শতাংশই পানি। ফলে এটি শরীরকে দ্রুত হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে। যারা কম পানি পান করেন বা গরমে সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তাদের জন্য শসা খুবই উপকারী। শরীরের পানিশূন্যতা দূর হলে মাথাব্যথা, ক্লান্তি ও ত্বকের শুষ্কতা অনেকটাই কমে যায়।

ওজন কমাতে চাইলে শসা হতে পারে আদর্শ খাবার। এতে ক্যালোরি খুব কম কিন্তু আঁশ বা ফাইবার আছে পর্যাপ্ত। ফলে শসা খেলে পেট ভরা অনুভূতি হয়, ক্ষুধা কমে এবং অপ্রয়োজনীয় খাবার খাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়। যারা ডায়েট করছেন, তারা সালাদ বা নাশতায় শসা রাখলে উপকার পাবেন।

হজম শক্তি বাড়াতেও শসার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এতে থাকা ফাইবার অন্ত্রের কার্যকারিতা ঠিক রাখে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। শসার পানি পাকস্থলীতে জমে থাকা বর্জ্য বের করে দেয়, ফলে গ্যাস এবং অম্বলের সমস্যাও কমে যায়।

শসা হৃদযন্ত্রের জন্যও ভালো। এতে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং রক্তনালিকে সুস্থ রাখে। নিয়মিত শসা খেলে উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমতে পারে। পাশাপাশি এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের প্রদাহ কমিয়ে হৃদযন্ত্রকে সুরক্ষা দেয়।

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য শসা নিরাপদ এবং উপকারী একটি খাবার। এতে শর্করার পরিমাণ খুব কম এবং গ্লাইসেমিক ইনডেক্সও নিচু। ফলে এটি রক্তে শর্করা হঠাৎ বাড়ায় না। বরং শসা ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়তা করে বলে গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

ত্বকের যত্নে শসার ব্যবহার খুবই জনপ্রিয়। শসার মধ্যে থাকা ভিটামিন সি ও সিলিকা ত্বক উজ্জ্বল এবং টানটান রাখতে সাহায্য করে। চোখের নিচে শসার টুকরো রাখলে ফোলা ও কালচে ভাব কমে। ব্রণ বা রোদে পোড়া ত্বকে শসার রস লাগালে আরাম পাওয়া যায়।

শসা শুধু একটি সাধারণ সবজি নয়, এটি প্রাকৃতিকভাবে শরীরকে সুস্থ রাখার এক সহজ উপায়। নিয়মিত শসা খেলে শরীর থাকে হাইড্রেটেড, হজম ভালো হয়, ত্বক উজ্জ্বল থাকে এবং নানা রোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

আঙুরের স্বাস্থ্যগুণ জানলে আপনিও বিস্মিত হবেন

ফুলকপি স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

