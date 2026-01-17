মাখন আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কী কী উপকার করে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ মাখন সাধারণত উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার হিসেবে পরিচিত হলেও, সঠিক পরিমাণে এবং বিশুদ্ধভাবে গ্রহণ করলে এটি শরীরের জন্য অনেক উপকারী হতে পারে।
গ্রামীণ সমাজে বহুদিন ধরেই দুধ থেকে তৈরি মাখনকে শক্তি ও পুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের আলোতেও মাখনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে।
মাখন ভিটামিন এ-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎস। এই ভিটামিন চোখের দৃষ্টি শক্তিশালী রাখতে সাহায্য করে, ত্বক সুস্থ রাখে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। নিয়মিত অল্প পরিমাণ মাখন খেলে চোখের শুষ্কতা ও ত্বকের রুক্ষতা কমে। এছাড়া ভিটামিন এ শরীরের কোষের বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
মাখনে রয়েছে ভিটামিন ডি, যা ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে এবং হাড় ও দাঁত মজবুত রাখে। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের জন্য এই ভিটামিন খুবই প্রয়োজনীয়। মাখন নিয়মিত গ্রহণ করলে হাড় ক্ষয় ও অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি কমে যেতে পারে।
মাখনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভিটামিন ই, যা একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি শরীরের কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং ত্বককে বার্ধক্যজনিত সমস্যা থেকে বাঁচায়। পাশাপাশি ভিটামিন ই রক্ত চলাচল ভালো রাখে এবং হৃদযন্ত্রের সুস্থতায় ভূমিকা রাখে।
মাখনে থাকা স্বাস্থ্যকর স্যাচুরেটেড ফ্যাট শরীরকে দীর্ঘ সময় শক্তি জোগায়। যারা শারীরিক পরিশ্রম করেন বা যাদের দ্রুত শক্তি দরকার, তাদের জন্য মাখন উপকারী হতে পারে। এই চর্বি মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়তা করে এবং মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে ভূমিকা রাখে।
হজমের ক্ষেত্রেও মাখন সহায়ক। বিশুদ্ধ মাখনে থাকা বিউটিরিক অ্যাসিড অন্ত্রের ভেতরের আস্তরণকে সুস্থ রাখে এবং হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে। এটি গ্যাস্ট্রিক ও অন্ত্রের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে বলে গবেষণায় দেখা গেছে।
মাখন ত্বক এবং চুলের জন্যও ভালো। এতে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিড ত্বককে আর্দ্র রাখে এবং শুষ্কতা কমায়। নিয়মিত মাখন খেলে ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল থাকে। চুলের ক্ষেত্রেও মাখনের পুষ্টি উপাদান চুলের গোড়া মজবুত করে এবং চুল পড়া কমাতে সহায়তা করে।
তবে মনে রাখতে হবে, অতিরিক্ত মাখন খেলে ওজন বৃদ্ধি ও কোলেস্টেরল বেড়ে যেতে পারে। তাই প্রতিদিন অল্প পরিমাণ, বিশেষ করে প্রাকৃতিক ও আনসল্টেড মাখন গ্রহণ করাই সবচেয়ে ভালো।
সঠিক মাত্রায় মাখন আমাদের শরীরের জন্য উপকারী এক পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য, যা শক্তি, সৌন্দর্য এবং সুস্থতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org