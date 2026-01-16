আপনি যদি ‘ফেলুদা’ ভক্ত হন তাহলে দেখতে পারেন নওশাবা অভিনীত সিনেমাটি

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ এই ধাঁধা রহস্য সমাধান নিয়ে সিনেমা। ফেলুদার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে? মনে পড়ারই কথা। ফেলুদাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েই ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’ বানিয়েছেন অনীক দত্ত; যেখানে সিনেমাটির অন্যতম প্রধান চরিত্রের নাম আবার তোপসে!
গল্পের প্রধান চরিত্র সাবা অর্থাৎ কাজী নওশাবা আহমেদ। ঢাকার এই তরুণী নিজের শিকড় খুঁজতে হাজির হয়েছিলেন কলকাতায়। পেয়ে যান বহু আগে তার পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া একটি খাম। যেখানে রয়েছে দুর্বোধ্য এক ধাঁধা। এই রহস্য-জট সমাধানে গিয়ে পাশে পান তোপসেকে (আবীর চট্টোপাধ্যায়)। কলকাতার অলিগলি হয়ে দার্জিলিং পর্যন্ত চলে এই খোঁজাখুঁজি। বুদ্ধিদীপ্ত রহস্য, নস্টালজিয়ায় ভরা ফ্ল্যাশব্যাক ও আধুনিক সময়ের নানা মোচড়ে নির্মিত ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’ শুধুমাত্র একটি হুডানিটই নয়; বরং শহর কলকাতাকে উদ্যাপনের এক চেষ্টাও, যেখানে শহর নিজেই হয়ে ওঠেন জীবন্ত এক চরিত্র।
সিনেমার প্রধান চরিত্রে কাজী নওশাবা আহমেদ দারুণ। পুরো কাহিনী মূলত তার অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত; সেটি ভালোভাবেই সামলেছেন বাংলাদেশি এই অভিনেত্রী। আফসোস, দেশের নির্মাতারা তাকে নিয়ে সেভাবে ভাবেনও না। আবীর চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় শান্ত, পরিণত এবং বিশ্বাসযোগ্য, যেনো সত্যিই ফেলুদার ছায়া পেরিয়ে একজন গোয়েন্দা হিসেবেই বড় হয়ে উঠেছেন। অন্যান্য চরিত্রে রোজা পারমিতা দে, ঋক চট্টোপাধ্যায়, দুলাল লাহিড়ি যোগ্য সংগত দিয়েছেন।
‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’ রহস্য সিনেমা হিসেবে নতুন কিছু যোগ করে না তবে ফেলুদা-যোগ, নস্টালজিয়া, কলকাতার পটভূমি ও অভিনয় মিলিয়ে একবার দেখার জন্য মোটেও খারাপ নয়।
একনজরে দেখা নেওয়া
সিনেমার নাম : ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’
সিনেমার ধরন : রহস্য
পরিচালক : অনীক দত্ত
অভিনয় : কাজী নওশাবা আহমেদ, আবীর চ্যাটার্জি, রোজা পারমিতা দে, ঋক চট্টোপাধ্যায়, মিঠু চক্রবর্তী, দুলাল লাহিড়ি, অপরাজিতা ঘোষ দাস।
স্ট্রিমিং : জিফাইভ
সিনেমার দৈর্ঘ্য : ২ ঘণ্টা ৭ মিনিট
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org