জানা অজানা

স্মৃতি বিক্রি করার প্রস্তুতি? মানুষের ব্যক্তিগত স্মৃতি হয়ে উঠছে ডিজিটাল পণ্য!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বর্তমান বিশ্বের আরেকটি বিস্ময়কর ও আজব ঘটনা হলো- মানুষের স্মৃতি এখন গবেষণার বিষয় নয়, বরং সম্ভাব্য পণ্য। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মানুষের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতি ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ করার চেষ্টা চলছে।

কিছু প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে এমন গবেষণা হচ্ছে, যেখানে মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো ডেটায় রূপান্তর করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই স্মৃতি অন্য কেউ “দেখতে” বা “অনুভব করতে” পারবে- এমন ধারণাও সামনে আসছে।

সবচেয়ে আজব প্রশ্ন হলো- স্মৃতি যদি বিক্রি বা আদান–প্রদান করা যায়, তবে ব্যক্তিগত জীবনের সীমা কোথায় থাকবে? কেউ কি অন্যের সুখ, দুঃখ বা ভয় কিনে নিতে পারবে?

মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, স্মৃতি মানুষের পরিচয়ের মূল ভিত্তি। সেটি যদি বাণিজ্যিক হয়, তবে মানুষ নিজেই একদিন পণ্যে পরিণত হতে পারে। এই ধারণা যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি গভীরভাবে অস্বস্তিকর।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

মানুষ না থাকলেও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে শহর: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার…

মানুষ একা থাকতে চাইছে: ভিড়ের মধ্যেই নিঃসঙ্গতার বিস্তার

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

