The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

বিনোদন

দীর্ঘদিন লুকিয়ে প্রেম করার পর: আজ বিয়ে করছেন জেফার-রাফসান

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ উপস্থাপক রাফসান সাবাব এবং সংগীতশিল্পী জেফার রহমানের প্রেমের গুঞ্জন অবশেষে সত্যি হতে যাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে এই জুটির প্রেম নিয়ে চলছিলো নানা ধরনের গুঞ্জন।

দীর্ঘদিন লুকিয়ে প্রেম করার পর: আজ বিয়ে করছেন জেফার-রাফসান 1

অনেকদিন ধরেই সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের একসঙ্গে দেখা যেতো। এ ছাড়াও থাইল্যান্ডে রাফসান-জেফার একান্তে সময় কাটানোর ছবি সামনে এলে তারা লুকিয়ে প্রেম করছেন বলে আলোচনায় মেতে উঠে নেটিজেনরা।

যদিও সেই সময় বিষয়টি অস্বীকার করে দু’জন দু’জনের ভালো বন্ধু বলে দাবি করেছিলেন তারা।

তারপর বেশ কয়েকবার তাদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল হলেও প্রেমের সম্পর্ক বরাবরই এড়িয়ে যান তারা। অবশেষে সেই ছবিই সত্যি হতে যাচ্ছে।

আজ (বুধবার) বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন রাফসান-জেফার। সপ্তাহখানেক ধরেই পরিকল্পনা চলছে, বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ঢাকার অদূরে আমিনবাজারের একটি রিসোর্টে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হচ্ছে তাদের। তারপর দু’জন আনুষ্ঠানিকভাবে খবরটি প্রকাশ করবেন।

২০২৩ সালের শেষ দিকে চিকিৎসক সানিয়া এশার সঙ্গে ৩ বছরের দাম্পত্যজীবনের ইতি টানেন রাফসান সাবাব।

সেই সময় নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি জানান যে, সিদ্ধান্তটি সহজ ছিল না, তবে অনেক চিন্তাভাবনার পরই দু’জনের পৃথক হয়ে যাওয়াকেই সবচেয়ে সম্মানজনক সমাধান মনে হয়েছে তারকাছে।

অপরদিকে, রাফসানের সাবেক স্ত্রী সানিয়া সুলতানা এশা ওই সময় জানান, তিনি কখনই বিচ্ছেদ চাননি। এই বিচ্ছেদের খবর প্রকাশের পরপর রাফসান এবং জেফার রহমানের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা আরও জোরালো হয়ে ওঠে।

তারপর ২০২৪ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টার দিকে ব্যাংককের সিয়াম প্যারাগন শপিং মলে বিখ্যাত পেরি পেরি ফুড শপের ভেতরে দু’জনকে দেখা যায়।

সেই সময় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশের পর জেফার বলেছিলেন যে, ‘আমাকে নিয়ে এমন কথা তো যে কেও বলতে পারে। এইসব ভিত্তিহীন। মানুষ যখন একটা রসাল খবর বানাতে পারে, কেও সেটার সুযোগই মিস করে না। আমার সঙ্গে রাফসানের সম্পর্ক হওয়ার কোনোই সুযোগ নেই। আমাকে যে এখানে টানা হয়েছে, বলবো যে এটা অনেক খারাপ একটা কাজ হয়েছে।’

জেফার আরও বলেছিলেন যে, ‘রাফসান শুধুই আমার বন্ধু এবং সহকর্মী। প্রেমের সম্পর্কের যে কথা উঠছে, এটা তখনও ছিল না, এখনও নেই,’।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

জানেন কি?

গোল্ডেন গ্লোবস ২০২৬: সেরা যারা

‘জীবন অপেরা’ সিনেমার নায়িকা রাজ-মিম?

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
বিনোদন

উৎসবে আজ ‘উৎসব’: দেখানো হবে আরও যেসব সিনেমা

বিনোদন

ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট ‘টোয়াইলাইট’ এর রিমেক বানাচ্ছেন

বিনোদন

অপু বিশ্বাসের নতুন সিনেমা ‘দুর্বার’ ঈদে মুক্তি পাচ্ছে

বিনোদন

মুক্তির ১ দিন আগেও সেন্সর-ছাড়পত্র পায়নি: লোকসানের আশঙ্কায় আদালতে নির্মাতারা

বিনোদন

অক্ষয়-রানি প্রথমবারের মতো একসঙ্গে

বিনোদন

ব্যাপক আয় করলো স্ট্রেঞ্জার থিংস!

Loading...
More Stories

কেবিসি সিজন ১৭: শেষ দিন কাঁদলেন অমিতাভ বচ্চন

শাকিব খানের ‘প্রিন্স’ নিয়ে নানা গুঞ্জন

জেলে যাওয়ার পূর্বে বেবী নাজনীনকে যা বলেছিলেন খালেদা জিয়া

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali