The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

আন্তর্জাতিক খবর

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রতিবাদকারী এরফান সুলতানির ফাঁসি স্থগিত করলো ইরান

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ইরানের চলমান উত্তেজনার মধ্যে প্রথম মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রতিবাদকারী এরফান সুলতানির ফাঁসির সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রতিবাদকারী এরফান সুলতানির ফাঁসি স্থগিত করলো ইরান 1

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, ২৬ বছর বয়সী এরফান সুলতানি, যিনি কারাজ শহরে একটি পোশাকের দোকানে কাজ করতেন। গত বৃহস্পতিবার প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার পর গ্রেফতার হন তিনি। তার ফাঁসি বুধবারই বাস্তবায়ন হওয়ার কথা ছিল।

গ্রেফতারের পর থেকে তার পরিবারের কাছে তার শারীরিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত খবর ছাড়া আর অন্য কিছু আসেনি। বুধবার নির্ধারিত ফাঁসির কয়েক ঘণ্টা পর কারাগারের কর্তৃপক্ষ তাদের ফোন করে জানায় যে, ফাঁসির সময় আপাতত স্থগিত করা হয়েছে, তবে কোনো বিস্তারিত তথ্য দেয়নি তারা।

বিদেশে বসবাসরত ৪৫ বছর বয়সী তার পরিবারের সদস্য সোমায়েহ বলেছেন, ‘আমি গতকালই পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা কারাগারে তাকে দেখতে যায়। দুই দিন ধরে আমি একেবারেই ঘুমাতে পারিনি।’ সোমায়েহ এবং অন্যান্য আত্মীয়রা ভোর পর্যন্ত অস্থির অবস্থায় অপেক্ষা করেন, কারণ ইরানে সাধারণভাবে প্রার্থনার সময়কার আগের সময় ফাঁসি কার্যকর করা হয়। সোমায়েহ আরও বলেন, ‘আমি এরফানের চিন্তা থামাতে পারি না। অনিশ্চয়তা আমাদের ভেঙে দিয়েছে। কিভাবে এমন দয়ালু একজন যুবকের ঘাড়ে দড়ি দিয়ে তা’কে মৃত্যুর কাছে পাঠানোর সাহস পায়?’

সুলতানি ইরানের প্রতিবাদ আন্দোলনের মধ্যে প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। মানবাধিকার সংস্থাগুলো আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, ইরানে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের কারণে আরও অনেকেই একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। নরওয়ের হেঙ্গাও মানবাধিকার সংস্থা জানিয়েছে, সুলতানিকে কোনো আইনজীবীর সঙ্গে দেখা কিংবা আইনগত সুরক্ষা দেওয়া হয়নি।

গত দুই সপ্তাহে ১৮ হাজারের বেশি মানুষ গ্রেফতার এবং অন্তত ২ হাজার ৫৭১ জন নিহত হন। এই প্রতিবাদ শুরু হয় ২৮ ডিসেম্বর, যখন দেশটির মুদ্রার মান হঠাৎ করে পতন হয় ও তারপর তা রাজনীতিক সংস্কারের দাবিতে সেই বিক্ষোভ দেশব্যাপি ছড়িয়ে পড়ে।

আমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো ইরানকে সুলতানি ও অন্যান্য প্রতিবাদীদের ফাঁসি স্থগিত করার আহ্বানও জানিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ইরান প্রায়ই প্রতিবাদীদের কয়েক মিনিটের ট্রায়ালেই মৃত্যুদণ্ড দেয়। সুলতানিকে গ্রেফতারের মাত্র চার দিন পর মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়, যা মানবাধিকার সংস্থাগুলো ‘ন্যায়বিচারের অধিকার হরণ’ হিসেবেই উল্লেখ করেছে।

সুলতানি গ্রেফতার হওয়ার আগে নিরাপত্তা সংস্থার হুমকি উপেক্ষা করে প্রতিবাদে অংশগ্রহণ চালিয়ে গিয়েছিলেন। তার পরিবার জানায় যে, তিনি শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন এবং কোনো সহিংসতায় লিপ্ত হননি। তার শখ ফ্যাশন, ফিটনেস এবং তেহরানের ফুটবল ক্লাব পার্সেপোলিসের প্রতি ছিল। পরিবারের আরও জানায়, এরফান আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়, সাহসী, শান্ত ও ভালো মানুষ। অনুগ্রহ করে বিশ্ববাসী আমাদের সন্তানকে বাঁচাতে সাহায্য করুন।’

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

ওয়াশিংটন সামরিক হস্তক্ষেপের অজুহাত খুঁজছে: ইরান

ইরান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত: আরাঘচি

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
আন্তর্জাতিক খবর

বিক্ষোভকারীদের ‘আল্লাহর শত্রু’ ঘোষণা ইরানের: মৃত্যুদণ্ডের হুঁশিয়ারি

আন্তর্জাতিক খবর

বিক্ষোভে উত্তাল ইরান: গত ১০ দিনে নিহত ৩৬

আন্তর্জাতিক খবর

দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকে ‘পৈশাচিক ষড়যন্ত্র’ বলে মনে করছে ইরানের আইআরজিসি

আন্তর্জাতিক খবর

‘যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সাত দিনের মধ্যে ইরানে আবারও হামলা চালাবে’

আন্তর্জাতিক খবর

আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান বৈঠক: ডোনাল্ড ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক খবর

মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার পূর্বে কেনো ইরান সতর্ক করেছিল?

Loading...
More Stories

বাবা ভাঙ্গার ‘ভবিষ্যদ্বাণী’: ২০২৬ সাল হতে পারে যুদ্ধ এবং…

২০১৯ সালেই ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন…

২০০ মার্কিন সেনা মাদুরোকে তুলে নিয়ে আসে

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali