গত বছরের কয়েকটি অদ্ভুত ঘটনা এখনও আমাদের নাড়া দেয়

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ২০২৫ সালটা কেবল বিশ্ব রাজনীতি বা অর্থনীতি দিয়েই স্মরণীয় নয়; বরং এটি ছিল বিস্ময়কর এবং হাস্যকর কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনার বছরও।
বছরের শুরুতেই ইতালির বেলকাস্ট্রো নামক ছোট গ্রামের কর্তৃপক্ষ এক অদ্ভুত ঘোষণা করে: ওদের “অসুস্থ হওয়ার নির্বাসন” জারি করা হয়- এমনকি তারা সতর্ক করা হয় যেনো তারা কোনোভাবেই অসুস্থ না পড়ে বা জরুরি চিকিৎসার জন্য বাইরে না যায়। এর পেছনে স্থানীয় মেয়রের ব্যাখ্যা ছিল এটি একধরনের ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবাদ যে তাদের কাছে হাসপাতাল পৌঁছানো অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।
সেখানে থেমে যায়নি অদ্ভুতের খেলা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে হিউস্টন পুলিশের একটি প্রমাণ সংরক্ষণের ঘরে এমন এক মাউসের উপদ্রব দেখা দেয় যেগুলো সংগ্রহীত মাদকদ্রব্য খেয়ে “নেশাগ্রস্থ” হয়ে পড়েছে। পুলিস কর্মকর্তারা জানায়, হাজার হাজার পাউন্ড জব্দকৃত নেশাদ্রব্য খেয়ে এই ইঁদুরগুলো অদ্ভুত আচরণ করছে এবং এখন ড্রাগ নিষ্কাশনের কাজটা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।
ফলস্বরূপ, বছরের অগ্রগতিতে আরও বিচিত্র ঘটনার উদাহরণ হিসেবে ভ্লিসিঙ্গেনে (নেদারল্যান্ডস) এক হোটেলের ঘরে একটি সীল ব্যাঙের মতো ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় মিলেছিল — অতিথিরা প্রথমে ভেবেছিলেন এটি ছিলো কোনো পুতুল, পরে চলে যায় কর্তৃপক্ষের কাছে। এমন অদ্ভুত আবিষ্কারের একটি তালিকায় রয়েছে এমন ঘটনা যেখানে এক ব্যক্তি ভুল করে নিজের চুরি হওয়া গাড়িটি আবার কিনে ফেলেন, শুধু কারণ সেই গাড়াটির নাম্বার প্লেট বদলে দেওয়া হয়েছিল।
এ ছাড়াও ফ্লোরিডায় এক ডাকাত গয়না গলার ভিতর ঢুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে প্রায় ৭৭ লাখ টাকার মূল্যবান কানের দুল হজম করার চেষ্টা করে; পরে পুলিশ ও চিকিৎসা বিভাগ তাকে দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণে রাখে।
এমনকি আগস্টে আর্জেন্টিনার মার ডেল প্লাটার এক বাড়ির রিয়েল এস্টেট বিজ্ঞাপনে ২৮০০ হাজারের বেশি পুরোনো যুদ্ধকালের একটি চিত্রকর্ম দেখা যায়, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় Netherlands থেকে চুরি হয়েছিল এবং বহু বছর ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।
এইসব ঘটনাই প্রমাণ করে যে ২০২৫ ছিল সত্যিই বিশ্ববাসীর জীবনে হাস্যকর, বিস্ময়কর এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে গিয়েছে- কখনও প্রাণঘাতী নয়, আবার কখনও সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক দিক থেকেও তা আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
