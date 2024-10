হোয়াটসঅ্যাপে নিজেকে আড়ালে রাখার সুযোগ: কীভাবে গোপন রাখবেন আপনার নম্বর?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আধুনিক যুগে প্রযুক্তির বদৌলতে অনেক কিছুই হচ্ছে। মানুষের কাছে কোনো কিছুই যেনো গোপন রাখা যায় না। তাই নিজের পরিচয় গোপন রাখার দরকার পড়ে মাঝে-মধ্যেই। কীভাবে গোপন রাখবেন আপনার নম্বর? হোয়াটসঅ্যাপে নিজেকে আড়ালে রাখার সুযোগটি কীভাবে কাজে লাগাবেন?

হোয়াটসঅ্যাপ নিত্যদিন নতুন নতুন ফিচার নিয়ে হাজির হয়। মার্ক জুকেরবার্গের সংস্থায় Meta-র সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার পর থেকেই একের পর এক ফেসবুকের ফিচার যুক্ত হয়েছে জনপ্রিয় এই মেসেজিং অ্যাপটির সঙ্গে। শুধু তাই নয়, মেটাভার্সের ভিতরেও ঢুকে পড়েছে এই অ্যাপটি। এই মেসেজিং অ্যাপটি ছাড়া আমাদের দিন কাটানো প্রায় কঠিন। অফিসের কাজ থেকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, সব কিছুর ওয়ান স্টপ সলিউশন এই হোয়াটসঅ্যাপও আমাদের মনের মতো হয়ে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন আপডেট আসছে। যুক্ত হচ্ছে একের পর এক ফিচার। অনেক আগেই অর্থাৎ এই ফিচারটি এসেছে গত বছর। তবে নানা আপডেটের মাধ্যমে ফিচারগুলো আরও কার্যকরী করে তোলা হয়।

সম্প্রতি একগুচ্ছ নতুন ফিচার আপডেট করা হয়। কমিউনিটি অ্যানাউন্সমেন্টের ক্ষেত্রে মেসেজে রিয়াকশন দেওয়ার অপশন এনেছে হোয়াটসঅ্যাপ। TestFlight beta প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই 23.2.0.75. আপডেট সাবমিটও করেছে তারা। বেশ কিছু নতুন ফিচার এনেছেন সেখানে। যেখানে পরিচয় লুকিয়ে মেসেজে রিয়্যাকশন দেওয়ার সুযোগও আনে মেসেজিং অ্যাপটি।

তবে এই আপডেট আসছে শুধু iOS ইউজারদের জন্য। অনেক সময়ই বন্ধুবান্ধব কিংবা অফিসের কাজে আমাদের ঢুকে পড়তে হয় অনেক অচেনা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। যেখানে আমরা সচরাচর আমাদের নম্বর সকলের সামনে দেখাতে পছন্দও করি না। তবে অচেনা লোকেদের কাছ থেকে নম্বর লুকোনার সুযোগ রয়েছে এই মেসেজিং অ্যাপটি। অ্যান্ড্রয়েট ফোনে আগেই এসে গিয়েছিল এই আপডেটটি। এবার সেই সুবিধাও পাবেন iOS ইউজাররা।

কী ভাবে হোয়াটসঅ্যাপে গোপন রাখবেন আপনার নিজের নম্বর?

# প্রথমেই আপনার মোবাইলে খুলে ফেলুন হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপ্লিকেশনটি।

# তারপর উপরে ডানদিকে ৩টি ডটে ক্লিক করুন।

# ড্রপডাউন লিস্ট হতে সিলেক্ট করুন Settings অপশনটি।

# এরপর সেখান থেকে সিলেক্ট Account অপশনে গিয়ে Privacy অপশনে চলে যান।

# সেখান গিয়ে About-এ ক্লিক করলেই খুলে যাবে ৩টি অপশন- Everyone, My Contacts ও Nobody।

# সেখান থেকে Everyone সিলেক্ট করলেই আপনার নম্বরটি সকলেই দেখতে পাবেন। My Contacts বাছলে শুধুমাত্র তারাই দেখতে পাবেন, যারা আপনার কনট্যাক্ট লিস্টে রয়েছে। Nobody সিলেক্ট করলে তখন কারও কাছেই সেটি শো করবে না আপনার নম্বরটি।

# তাই নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চাইলে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে শেষ অপশনটিতে।

তারপর আপনি গ্রুপে কারও মেসেজে রিয়্যাকশন দিন কিংবা উত্তরই দিন, আপনার নম্বর থাকবে হোয়াটসঅ্যাপ-এ সকলের থেকেই গোপন ও সুরক্ষিত। অচেনা বন্ধুদের গ্রুপে ‘মেঘনাদ’ সেজে থাকতে চাইলে আপনিও ব্যবহার করতেই পারেন এই ফিচারটি।

