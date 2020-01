৩০ বছর বয়সেই ৮ সন্তানের মা!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥The mother of the child 8 at the age of 30 বয়স মাত্র ৩০ বছর। অথচ এই বয়সেই ৮ সন্তানের মা হয়েছেন ইমোজেন বানহাম নামের এক ব্রিটিশ নারী! বয়স মাত্র ৩০ বছর। অথচ এই বয়সেই ৮ সন্তানের মা হয়েছেন ইমোজেন বানহাম নামের এক ব্রিটিশ নারী!

তার বয়স এখন এমন একটা পর্যায়ে রয়েছে, যখন বহু নারী নিজের পরিবার গঠনের কথায় কেবল ভাবতে পারেন। তবে মা হিসেবে মাত্র ৩০ বছর বয়সে ব্যাপক অভিজ্ঞতা হয়েছে ইমোজেন বানহাম নামে ওই ব্রিটিশ নারীর।

অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের এক খবরে বলা হয়, গত ১০ বছরে তিনি ৮টি সন্তানের মা হয়েছেন। মজা করে তাকে বলতে শোনা যায়, ‘আমিই হলাম ব্রিটেনের সবচেয়ে উর্বর নারী।’

জানা যায় যে, প্রথম সন্তানটি জন্ম দেওয়ার পরে গর্ভবতী হওয়ার বাইরে কখনও ১০টি মাস অবসর কাটাননি ওই নারী। সন্তান প্রসবে যথেষ্ট বলার আগে আরও দুটি সন্তান গ্রহণ করতে চান এই ব্রিটিশ নারী। তার স্বামী পেটারের বয়স এখন ৫২।

ইমোজেন বানহাম সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, সন্তান জন্ম দিতে আমি খুব ভালোবাসি। প্রথম দুটি ছাড়া বাকিদের পরিকল্পিতভাবেই নেওয়া হয়েছে।

ইমোজেন বানহাম আরও বলেন, ‘গর্ভবতী হতে এবং নবজাতককে কোলে নিতে আমি খুব পছন্দ করি। মা হওয়ার অনুভূতি আমার তাই খুবই চমৎকার। আমি চাই সন্তানরা যখন বড় হবে, তখন তারা একজন আরেকজনের সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। ধাত্রীরা বলতেন, আমার সঙ্গে আমার স্বামীর খুবই মিল।’

সন্তানদের সবার খাওয়া-দাওয়া-যত্ন নিশ্চিত করতে সামরিক অভিযানের মতো তিন শয়নকক্ষের নিজের ঘরটি নিয়ন্ত্রণ করেন ইমোজেন বানহাম।

বাচ্চাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মেয়ে নায়লার বয়স এখন ১০ বছর। তারপর ডুলসি ৯, ওয়াকলেই-রোস ৭, নোভা স্টার ৬ ও রুমের বয়স ৪। তারা একটি বড় কক্ষেই থাকেন। বাংক ও একক বিছানাতেই ঘুমান তারা।

সবচেয়ে ছোট দশ মাস বয়সী তায়সিয়ার সঙ্গেই আরেকটি শয়নকক্ষে থাকেন দম্পতি। অপরদিকে ছেলে ইফরাইম, মেয়ে ইলভা পেছনের কক্ষের একটি খাটে ঘুমান।