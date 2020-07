লাতিন আমেরিকার ৩২০ নাগরিকের ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার আহ্বান

আন্তর্জাতিক খবর লাতিন আমেরিকার ৩২০ নাগরিকের ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার আহ্বান ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও জর্ডান উপত্যকাকে ইসরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত করার যে পরিকল্পনা নিয়েছে তেলআবিব তা ঠেকানোর জন্যই এই আহ্বান জানিয়েছেন তারা

Protestors gesture and shout slogans as they wave Palestinian flags during a protest march at the Istikilal avenue in Istanbul on May 14, 2018 to demonstrate against US President's decision to move the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem. / AFP PHOTO / OZAN KOSE