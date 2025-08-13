The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

তথ্য প্রযুক্তি

এআই দিয়ে তৈরি লেখা শনাক্তের কৌশল জেনে নিন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বর্তমানে শুধু প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই নয়- ব্লগ পোস্ট, প্রবন্ধ, ই-মেইল, গবেষণাপত্র বা পত্রিকার কলাম লেখাতেও ব্যবহার হয়ে আসছে এআই।

এআই দিয়ে তৈরি লেখা শনাক্তের কৌশল জেনে নিন 1

এটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণই হলো, অনেক মডেলই এমনভাবে লেখা তৈরি করে যা দেখতে প্রায় মানুষের লেখার মতোই। যে কারণে পাঠকের পক্ষেও বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে, কোন লেখা মানুষ লিখেছে, কোনটা এআই।

তবে কিছুর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা সম্ভব- লেখাটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি কি-না। নিচে এমন কিছু লক্ষণ তুলে ধরা হলো, যা লেখার ভেতরে আভাস দেয় লেখকের পরিচয়- মানুষ না মেশিন।

অতিরিক্ত এম ড্যাশের ব্যবহার

এআই টুলগুলো সাধারণভাবে বইয়ের ভাষা অনুকরণ করে, যেখানে এম ড্যাশ (—) ব্যবহার বেশি করতে দেখা যায়। দৈনন্দিন কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক লেখায় এটি খুব কমই ব্যবহৃত হয়। তাই কোনো লেখায় যদি এম ড্যাশের অপ্রয়োজনীয় এবং বারবার ব্যবহার দেখা যায়, তাহলে তা এআই দিয়ে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

শব্দচয়নে যান্ত্রিকতা এবং পুনরাবৃত্তি

এআই মডেল একই ধরনের শব্দ, বাক্যগঠন ও সংযোগকারী শব্দটিও বারবার ব্যবহার করে থাকে। যেমন- ‘অতএব’, ‘ফলস্বরূপ’, ‘এছাড়া’ ইত্যাদি শব্দ। একইসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে বাক্য সাজানো এবং একই শব্দগুচ্ছ পুনরাবৃত্তির এই প্রবণতা থেকেও এআই লেখা শনাক্ত করা সম্ভব।

বিশ্লেষণের অভাব ও তথ্যের আধিক্য

মানুষ সাধারণভাবে নিজস্ব মত, অভিজ্ঞতা এবং ভাবনা থেকে লেখা তৈরি করে, যেখানে তথ্যের পাশাপাশি ব্যাখ্যা কিংবা দৃষ্টিভঙ্গিও থাকে। তবে এআই মূলত তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনায় দক্ষ হলেও সেই তথ্যের পেছনের প্রেক্ষাপট, বিশ্লেষণ কিংবা ভাবনার গভীরতাও দিতে পারে না। যে কারণে এআইয়ের লেখা পড়ে অনেক সময় ‘খোলস রয়েছে, তবে প্রাণ নেই’ মনে হয়।

জানেন কি?

কারণ এআই: মাইক্রোসফট ৯ হাজার কর্মী ছাঁটাই করছে!

ক্যান্সারের রোগীর কোন ওষুধ লাগবে এআই বলে দিচ্ছে

মানবিক স্পর্শের অনুপস্থিতি

মানুষের লেখা সাধারণভাবে অভিজ্ঞতা, আবেগ, কল্পনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মিশেলেও গঠিত। তবে এআই এই মানবিক গুণাবলি ফুটিয়ে তুলতেও পারে না। সে কারণে কোনো লেখা যদি নিরপেক্ষ, আবেগহীন কিংবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাশূন্য হয়- তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে লেখা হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়।

এ ছাড়াও, এআই মাঝে-মধ্যেই এমন শব্দ কিংবা বাক্য ব্যবহার করে, যেগুলো ব্যাকরণগতভাবে সঠিক হলেও মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে মিল খায় না। এইসবও চিনে নেওয়ার একটি পদ্ধতি হতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ

এই বিষয়ে একটি পরীক্ষাও করা যেতেই পারে। নিচে দু’টি অনুচ্ছেদ দেওয়া হলো-

১. সুন্দরবনের শ্বাসমূল হতে কক্সবাজারের বেলাভূমি- বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা বিধৌত এই ব-দ্বীপ সুজলা-সুফলা। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মিশেলে এটি যেনো একটি জীবন্ত জাদুঘর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এই ভূমি সত্যিই মনমুগ্ধ করে তোলে।

২. এক অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বাংলাদেশ, যেখানে সবুজ গ্রাম ও নদীর ঢেউয়ে জীবন প্রবাহিত হয়। এখানকার মানুষের হৃদয়ের উষ্ণতা, সংস্কৃতিতে লুকিয়ে রয়েছে হাজার বছরের এক ঐতিহ্য।

পাঠকরা প্রথমে ভাবতে পারেন, একটি লেখা মানবসৃষ্ট ও অপরটি এআই দিয়ে তৈরি। তবে মজার বিষয় হলো- উভয় লেখাই তৈরি হয়েছে গুগলের জেমিনি এআই ব্যবহার করে।

অতএব, এআই দিয়ে লেখা চিনতে শুধু উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো জানলে চলবে না; নিজের বিশ্লেষণ ক্ষমতা, পাঠ্যবস্তুর প্রাসঙ্গিকতা ও মানবিক উপলব্ধি বিবেচনায় রাখতে হবে। লেখার গভীরতা, স্বাভাবিক শব্দচয়ন এবং অনুভূতির উপস্থিতি যাচাই করে কৃত্রিমতা ধরাও সম্ভব। তথ্যসূত্র : সেলজি, ইস্ট সেন্ট্রাল কলেজ।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

