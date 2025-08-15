The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

বিনোদন

নতুন ‘সুপারম্যান’ কেমন হবে?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বেখাপ্পা রসিকতা, চিত্রনাট্যের নানা গোঁজামিল- জেমস গানের রিবুট ‘সুপারম্যান’ নিয়ে অনেক সমালোচনা রয়েছে। এরপরও সিনেমাটি বেশ উপভোগ্য।

নতুন ‘সুপারম্যান’ কেমন হবে? 1

‘ডেডপুল’ কিংবা গানের ‘গার্ডিয়ানস অব দ্য গ্যালাক্সি’ ছাড়া সাম্প্রতিক অন্য কোনো সুপারহিরো সিনেমায় এই ‘উপভোগ্য’ বিষয়টি নেই। তাই বড় পর্দায় দেখতে বসে এইসব ভুলত্রুটি ভুলে সুপারম্যানকে পয়সা উশুল সিনেমা বলেই মনে হবে। সে কারণে হয়তো অনেক দিন পর কোনো সুপারহিরো সিনেমা নিয়ে বিশ্বজুড়ে এতোটা মাতামাতিও হলো। জেমস গান এবার কেবলমাত্র পরিচালকই নন, বরং ডিসির নতুন ইউনিভার্সের সহস্রষ্টাও বটে। ‘নতুন শুরু’তে নিজের নায়ককে তিনি গতানুগতিক সুপারহিরোর সব রকম উপাদান যেমন দিয়েছেন, তেমনি যোগ করেছেন কিছু মানবিক উপাদানও।

সিনেমা: ‘সুপারম্যান’
ধরন: সুপারহিরো
পরিচালনা: জেমস গান
অভিনয়ে: ডেভিড কোরেন্সওয়েট, নিকোলাস হল্ট, র‍্যাচেল ব্রোসনাহান
দৈর্ঘ্য: ২ ঘণ্টা ৯ মিনিট

‘সুপারম্যান’-এর পরিচিত সেই ক্ল্যাসিক গল্পও এবার বাদ গেছে। নেই ক্রিপটন। বরং ঠিক মাঝপথে সুপারম্যানের (ডেভিড কোরেন্সওয়েট) প্রথম হারের দৃশ্য দিয়েই শুরু হয় গল্প। এক আন্তর্জাতিক সংকটে জড়িয়ে পড়ে সুপারম্যান। জাহরানপুর নামে একটি দেশকে বাঁচিয়েছে বরাভিয়ার আক্রমণ হতে, যেটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র। পেন্টাগন তাকে সন্দেহও করে। সুযোগ বুঝে তাকে শেষ করে দিতে চান লেক্স লুথার (নিকোলাস হল্ট)। নিজের মেটা হিউম্যান বাহিনীকে ব্যবহার করে সুপারম্যানকে দমনও করতে চান সে। তবে সুপারম্যানের পাশে রয়েছে সাধারণ মানুষের সমর্থন ও ‘জাস্টিস গ্যাং’ নামে জনপ্রিয় একটি প্রাইভেট টিম। ইতিমধ্যেই সামনে আসে সুপারম্যানের ‘গোলমেলে’ অতীত। একদিকে পৃথিবীকে রক্ষা, অপরদিকে পরিচয়সংকট- সুপারম্যানকে এবার দুই–ই কিন্তু সামলাতে হবে।

এই সিনেমার সুপারম্যানের সবচেয়ে বড় শক্তিই হলো তার হৃদয়। ব্র্যান্ডন রাউথের ‘সুপারম্যান রিটার্নস’ বা টেলিভিশনের টাইলার হেকলিনকে বাদ দিলে, বহুদিন পর এমন এক সুপারম্যান পেলেন দর্শকরা; যে ক্লার্ক কেন্ট এবং ‘সুপারম্যান’- দুই সত্তাকেই একসঙ্গে ধারণ করে।

নির্মাতা গল্পটাকে নিশ্বাস নেওয়ার একটু সুযোগ যদিও দিতেন, তাহলে হয়তো আরও জমে উঠতোপ। এই সুপারম্যান একবার দেখার জন্য উপভোগ্য হলেও কতোদিন দর্শকদের মনে থাকবে সেটি বলা মুশকিল!

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

