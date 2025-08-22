The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

সুপ্রভাত

ফরিদপুরের ঐতিহাসিক গেরদা মসজিদ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শুভ সকাল। শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫ খৃস্টাব্দ, ৭ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭ সফর ১৪৪৭ হিজরি। দি ঢাকা টাইমস্ -এর পক্ষ থেকে সকলকে শুভ সকাল। আজ যাদের জন্মদিন তাদের সকলকে জানাই জন্মদিনের শুভেচ্ছা- শুভ জন্মদিন।

ফরিদপুরের ঐতিহাসিক গেরদা মসজিদ 1

যে মসজিদটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটি ফরিদপুরের ঐতিহাসিক গেরদা মসজিদ। ফরিদপুর শহরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরবর্তী এক নিভৃত গ্রাম ‘গেরদা’ । সেখানে ৪০০ বছরের প্রাচীন এই মসজিদটির অবস্থান।

এই মসজিদে এমন কিছু ইসলামিক নিদর্শন রয়েছে যা অনেকের অজানা। যারমধ্যে রয়েছে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র মুই কিংবা দাড়ি মোবারক। এ ছাড়াও রয়েছে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর ব্যাবহৃত পোশাক এবং অন্যান্য বুজুর্গ ব্যক্তিদের ব্যবহৃত জিনিসসমূহ।

জানেন কি?

রাস্তার দুধারে সবুজ গাছ-গাছালী

গ্রাম-বাংলার একটি নৈসর্গিক প্রাকৃতিক দৃশ্য

আজ থেকে ৪০০ বছর পূর্বে ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং প্রসারের উদ্দেশ্যে হযরত শাহ্ আলী বোগদাদী (রঃ), তার ভগ্নিপতি আত্মীয়-স্বজন এবং অনুসারীসহ ফরিদপুরের তৎকালীন ঢোল সমুদ্রের তীরবর্তী জঙ্গলে আগমন করেন। জঙ্গল পরিস্কার করে তিনি সেখানেই গদি স্থাপন করেন। ধারনা করা হয় যে, এই গদি শব্দ থেকেই পরবর্তীতে ‘গেরদা’ নামের উৎপত্তি হয়েছে । ঢোল সমুদ্র এলাকাটি শতশত বছর পূর্বে ঢোলনগর নামেও পরিচিত ছিল।

হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (রঃ) এই স্থান থেকে বিভিন্ন আউলিয়াদের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। কথিত রয়েছে হিজরী ১০১৩ সালে প্রাচীন মসজিদটি জনৈক আজল খাঁ নির্মাণ করেন। এই আজল খাঁ কে ছিলেন সেটি অবশ্য জানা যায়নি। তবে প্রাচীন সেই মসজিদটি এখন নেই তবে সেই মসজিদের মূল্যবান বেলে পাথরের অংশবিশেষ আজও রয়েছে মসজিদের প্রাচীরের দু’টি ফটকে। সেইসাথে মসজিদের অভ্যন্তরে একটি শীলালিপিরও দেখা পাওয়া যায় সেখান থেকেই ধারনা পাওয়া যায় এই মসজিদটির বয়স।

পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে হজরত শাহ্ আলী বাগদাদী (রঃ) এদেশের পাঠান রাজত্বের প্রথম দিকে শতাধিক আউলিয়া, গাউস, কুতুব সঙ্গে করে ইসলামী মূল্যবান কিছু নিদর্শনসহ বাগদাদ হতে দিল্লী হয়ে ফরিদপুরের গেরদায় আগমন করেন। মসজিদের পাশেই হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (রঃ) এর স্নেহধন্য পুত্র হযরত শাহ্ ওসমান (রঃ)-র কবর বিদ্যমান। অনেকেই হয়তো জানেন না ঢাকার মিরপুর মাজার রোডে অবস্থিত হযরত শাহ আলি বাগদাদি এই গেরদা থেকেই সেখানে যান ও সেখানেই মৃত্যুবরন করেন। তবে তার স্বজনরা গেরদায় রয়ে যায়, তার বংশধরদের কবর আজও এই গেরদায় রয়েছে। তথ্য: ফেসবুক হতে প্রাপ্ত।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

