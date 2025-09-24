The Dhaka Times
লাইফস্টাইল

মাথার চুল পড়া রোধে করণীয় জেনে নিন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ চুল মানুষের সৌন্দর্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। চুল ঘন ও সুস্থ থাকলে ব্যক্তিত্বে বাড়তি আকর্ষণ যোগ হয়। কিন্তু বর্তমানে অনেকেই চুল পড়ার সমস্যায় ভুগছেন।

মাথার চুল পড়া রোধে করণীয় জেনে নিন 1

মূলত এটি বয়স, পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ বা নানা শারীরিক সমস্যার কারণে হতে পারে। সময়মতো যত্ন না নিলে মাথার চুল পাতলা হয়ে যাওয়া বা টাক পড়ে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দেয়। তাই চুল পড়া রোধে সঠিক যত্ন এবং নিয়ম মেনে চলা জরুরি।

সুষম খাদ্য গ্রহণ

সুষম খাদ্য গ্রহণ চুল পড়া রোধে বড় ভূমিকা রাখে। চুলের মূল পুষ্টিই হলো প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান। ডিম, মাছ, দুধ, বাদাম, শাকসবজি ও ফলমূল নিয়মিত খেলে চুল মজবুত হয়। বিশেষ করে ভিটামিন এ, সি, ই, জিঙ্ক ও আয়রন চুলের গোড়া শক্ত করে। প্রচুর পানি পান করাও চুলকে আর্দ্র ও সুস্থ রাখে।

চুলের সঠিক যত্ন নেওয়া

চুলের সঠিক যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। প্রতিদিন ধুলাবালি ও দূষণের কারণে মাথার ত্বকে ময়লা জমে, যা চুল পড়ার অন্যতম কারণ। তাই সপ্তাহে অন্তত দুই থেকে তিনবার মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ধোয়া উচিত। শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার ব্যবহার করলে চুল নরম ও ভঙ্গুরতা কমে। এছাড়া গরম পানির বদলে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করাই ভালো, কারণ অতিরিক্ত গরম পানি চুলকে শুষ্ক করে তোলে।

তেল মালিশ করা

তেল মালিশ করা চুলের জন্য খুবই উপকারী। নারকেল, আমন্ড বা অলিভ অয়েল দিয়ে নিয়মিত মাথায় মালিশ করলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে এবং চুলের গোড়ায় পুষ্টি পৌঁছায়। তবে অতিরিক্ত তেল ব্যবহার না করে পরিমিত তেল ব্যবহার করা উচিত।

মানসিক চাপ কমানো

মানসিক চাপ কমানো অত্যন্ত জরুরি। অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা কিংবা মানসিক অশান্তি চুল পড়ার হার বাড়িয়ে দেয়। নিয়মিত ব্যায়াম, যোগব্যায়াম বা মেডিটেশন করলে মানসিক চাপ কমে, যা চুলের স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো।

কেমিক্যাল ও অতিরিক্ত হেয়ার স্টাইলিং

চুলে কেমিক্যাল ও অতিরিক্ত হেয়ার স্টাইলিং এড়িয়ে চলা উচিত। ঘন ঘন রং করা, স্ট্রেইটনার কিংবা হেয়ার ড্রায়ারের তাপ ব্যবহার চুলকে দুর্বল করে দেয়। এগুলো ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিকভাবে চুল সাজানো শ্রেয়।

তাই বলা যায়, চুল পড়া রোধে সুস্থ জীবনযাপন, পুষ্টিকর খাদ্য, নিয়মিত চুলের যত্ন ও মানসিক স্বস্তি অত্যন্ত জরুরি। সঠিক যত্ন নিলে চুল পড়া অনেকাংশে কমানো সম্ভব এবং চুলকে সুস্থ ও সুন্দর রাখা সম্ভব।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

