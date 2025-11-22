The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

জানা অজানা

আটলান্টিক মহাসাগরের বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আটলান্টিক মহাসাগরের বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল (Bermuda Triangle)। আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমাংশে অবস্থিত বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল অঞ্চলটি পৃথিবীর অন্যতম রহস্যময় স্থান।

আটলান্টিক মহাসাগরের বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল 1

আটলান্টিক মহাসাগরের বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল (Bermuda Triangle)। আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমাংশে অবস্থিত বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল অঞ্চলটি পৃথিবীর অন্যতম রহস্যময় স্থান।

এই ত্রিভুজাকার এলাকায় (ফ্লোরিডা–বারমুডা–পুয়ের্তো রিকো সীমায়) শতাধিক জাহাজ ও বিমান নিখোঁজ হওয়ার রেকর্ড রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও চৌম্বকীয় বিভ্রান্তির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে অনেকে বিশ্বাস করেন, এখানে আছে অজানা শক্তি কিংবা ভিনগ্রহের প্রভাব!

রহস্যের আকর্ষণ

শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও এখানকার নিখোঁজ হওয়া ঘটনাগুলোর প্রকৃত কারণ কেও নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনি।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

রহস্যময় বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ২০ যাত্রীসহ আবারও জাহাজ ‘গায়েব’!

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে জাহাজ ও বিমান উধাও হয়ে যাওয়ার নেপথ্য…

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

Loading...
More Stories

রহস্যময় পাথরের বৃত্ত ইংল্যান্ডের স্টোনহেঞ্জ

নরওয়ে ও আইসল্যান্ডের নর্দার্ন লাইটস

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রবালপ্রাচীর অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali