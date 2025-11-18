The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

লাইফস্টাইল

ঘুম থেকে উঠেই নাক বন্ধ হওয়ার সমস্যা থাকলে কী করবেন?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ অনেকেই সকালে ঘুম থেকে উঠেই নাক বন্ধ হওয়ার সমস্যায় ভোগেন। বিশেষ করে শীতকালে বা ধুলাবালিযুক্ত পরিবেশে এই সমস্যা আরও বেড়ে যায়।

ঘুম থেকে উঠেই নাক বন্ধ হওয়ার সমস্যা থাকলে কী করবেন? 1

নাক বন্ধ থাকলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, মাথা ভারী লাগে এবং সারা দিন ক্লান্তি বা অস্বস্তি অনুভূত হয়। চিকিৎসকদের মতে, এই সমস্যা অস্থায়ী হলেও বারবার হলে তা উপেক্ষা করা ঠিক নয়, কারণ এর পেছনে থাকতে পারে অ্যালার্জি, সাইনাস বা পরিবেশগত কারণ।

প্রথমেই জানতে হবে নাক বন্ধ হওয়ার কারণ। সাধারণত ধুলো, ঠান্ডা আবহাওয়া, ধোঁয়া, পারফিউম বা ফুলের গন্ধে অ্যালার্জি থেকে এই সমস্যা দেখা দেয়। আবার অনেক সময় রাতে ঘরের বাতাস শুষ্ক হয়ে গেলে নাকের ভেতরকার শ্লেষ্মা শুকিয়ে গিয়ে সকালে নাক বন্ধ লাগে। সাইনোসাইটিস বা নাকের ভেতরের প্রদাহও এ ধরনের সমস্যার মূল কারণ হতে পারে।

এই সমস্যা দূর করতে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো বাষ্প নেওয়া বা স্টিম থেরাপি। এক পাত্র গরম পানির বাষ্প মুখের কাছে নিয়ে গভীরভাবে শ্বাস নেওয়া নাকের ভেতরের জমে থাকা কফ ও শ্লেষ্মা নরম করে, ফলে সহজে শ্বাস নেওয়া যায়। দিনে ২-৩ বার কয়েক মিনিট করে বাষ্প নিলে দ্রুত আরাম পাওয়া যায়।

লবণ পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা একটি প্রাকৃতিক ও নিরাপদ পদ্ধতি। নাসিকায় স্যালাইন ওয়াটার ব্যবহার করলে অ্যালার্জি ও জীবাণু দূর হয় এবং নাকের ভেতরের শুষ্কতা কমে। এটি ফার্মেসিতে সহজলভ্য ন্যাসাল স্প্রে হিসেবেও পাওয়া যায়।

ঘরের পরিবেশ আর্দ্র রাখা জরুরি। ঘরের ভেতর যদি বাতাস অতিরিক্ত শুষ্ক হয়, তাহলে হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে বাতাসে আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং নাক বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কমে।

অ্যালার্জির উৎস থেকে দূরে থাকা দরকার। ধুলাবালি, পশুর লোম বা তীব্র গন্ধযুক্ত বস্তু এড়িয়ে চলুন। বিছানার চাদর, বালিশের কভার নিয়মিত ধুয়ে পরিষ্কার রাখুন। রাতে ঘুমানোর সময় জানালা বন্ধ রাখলে বাইরের ধুলোবালি প্রবেশ কম হয়।

এ ছাড়াও পর্যাপ্ত পানি পান করা জরুরি। শরীরে পানির ঘাটতি থাকলে নাকের শ্লেষ্মা ঘন হয়ে যায়, ফলে নাক বন্ধের সমস্যা বাড়ে। দিনে অন্তত আট গ্লাস পানি পান করলে শ্লেষ্মা পাতলা থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হয়।

যদি নাক বন্ধ থাকা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় বা মাথাব্যথা, জ্বর, গলা ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

নাক বন্ধ হওয়া তুচ্ছ বিষয় মনে হলেও এর পেছনের কারণ বোঝা ও সময়মতো ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সহজ অভ্যাস ও যত্নই ঘুম থেকে উঠে স্বস্তি ফিরিয়ে দিতে পারে।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

জানেন কি?

রাতে বেশি বেশি ফোন ব্যবহারের কারণে ঘুমের কী ব্যাঘাত ঘটতে…

ঘুম কম হলে আপনাকে যা করতে হবে

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
লাইফস্টাইল

শরীর-স্বাস্থ্য ভালো রাখতে প্রতিদিন কতো ঘণ্টা ঘুমাবেন?

লাইফস্টাইল

রাতে শোবার পর ঘুম না হলে করণীয় কী?

লাইফস্টাইল

রাতে একদম ঘুম না হলে বিছানায় যাওয়ার আগে যে কাজটি করতে হবে

লাইফস্টাইল

টাকার মতো ঘুমও নাকি সঞ্চয় করা যায়! ‘স্লিপ ব্যাঙ্কিং’ আসলে কতোটা কার্যকরী

লাইফস্টাইল

সন্তান রাতে না ঘুমালে শিশুকে সামলে নতুন মায়েরা কীভাবে নিজের যত্ন নেবেন?

লাইফস্টাইল

বুক জ্বালানো ঢেকুর রাতের ঘুমের দফারফা করতে পারে!

Loading...
More Stories

টুথব্রাশ একাধারে কয়মাস ব্যবহার করা উচিত

হার্ট অ্যাটাকের হাত থেকে রক্ষা পেতে করণীয় কী জেনে নিন?

সাদা নাকি লাল: কোন পেয়ারা ডায়াবেটিস রোগিদের জন্য ভালো

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali