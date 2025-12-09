The Dhaka Times
তথ্য প্রযুক্তি

অ্যাপল ও গুগল সাইবার হামলার বিষয়ে ব্যবহারকারীদের সতর্ক করেছে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ অ্যাপল ও গুগল বিশ্বজুড়ে তাদের ব্যবহারকারীদের আবারও নতুন করে সাইবার হামলার সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে।

ব্যবহারকারীরা রাষ্ট্র-সমর্থিত হ্যাকার ও বাণিজ্যিক স্পাইওয়্যার সাইবার হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারেন বলে সতর্কবার্তায় উল্লেখ করা হয়। নজরদারি এবং অননুমোদিত অনুপ্রবেশ ঠেকাতে চলমান নিরাপত্তা উদ্যোগের অংশ হিসেবে সম্প্রতি এই সতর্কবাতা পাঠিয়েছে প্রতিষ্ঠান দু’টি।

গুগল জানিয়েছে যে, ইনটেলেক্সা নামে স্পাইওয়্যার হামলার লক্ষ্যবস্তুতে থাকা সব ব্যবহারকারীকেই সাইবার হামলার বিষয়ে সতর্ক করা হয়।

গুগলের তথ্যমতে, ইনটেলেক্সা স্পাইওয়্যার বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ও আরও বিস্তৃতও হচ্ছে। ইনটেলেক্সা স্পাইওয়্যারের লক্ষ্যবস্তুতে থাকা পাকিস্তান, কাজাখস্তান, অ্যাঙ্গোলা, মিসর, সৌদি আরব, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের ব্যবহারকারীদের এই সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে।

অ্যাপল জানিয়েছে যে, এ পর্যন্ত বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশের ব্যবহারকারীকে তারা এই ধরনের নোটিশ দিয়েছে। সতর্কবার্তায় শুধু ব্যবহারকারীদের ঝুঁকির তথ্যই জানানো হয়েছে। তবে ঠিক কতজনকে লক্ষ্য করে হামলার চেষ্টা হয়েছিল কিংবা কোন পক্ষ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে, সেই বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি বিস্তারিত কিছুই জানায়নি।

গত কয়েক বছরে ধরেই বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠানো সাইবার হামলার সতর্কবার্তা আন্তর্জাতিক পরিসরে বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে ও বিভিন্ন দেশে সরকারি তদন্ত শুরু হয়েছে।

এই বিষয়ে কানাডার ডিজিটাল নজরদারি সংস্থা সিটিজেন ল্যাবের গবেষক জন স্কট রেইলটন জানিয়েছেন, এই ধরনের সতর্কতা সাইবার গোয়েন্দাদের ওপর চাপ আরও বাড়ায়। এতে করে নতুন তদন্তের পথ তৈরি করে এবং স্পাইওয়্যার অপব্যবহারের বিরুদ্ধেও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে বলে তারা মনে করছেন। তথ্যসূত্র: রয়টার্স, টাইমস অব ইন্ডিয়া।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

