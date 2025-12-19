শরীয়তপুরের ঐতিহাসিক মসজিদ ‘জিনের মসজিদ’

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শুভ সকাল। শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ খৃস্টাব্দ, ৪ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। দি ঢাকা টাইমস্ -এর পক্ষ থেকে সকলকে শুভ সকাল। আজ যাদের জন্মদিন তাদের সকলকে জানাই জন্মদিনের শুভেচ্ছা- শুভ জন্মদিন।
শরীয়তপুরের ঐতিহাসিক মসজিদ ‘জিনের মসজিদ’। এটি তারাবি-জুমায় মুসল্লিদের আকর্ষণ। শরীয়তপুরের গোসাইরহাট উপজেলার নাগেরপাড়া ইউনিয়নের শিবপুরে অবস্থিত তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদ।
প্রচলিত নামের বাইরে এলাকাবাসীর কাছে জ্বীনের মসজিদ নামেও পরিচিত সাড়ে ৪শ বছরের মসজিদটি। মোঘল কারুকার্য খচিত নান্দনিক ডিজাইনের কারণে দূর-দূরান্তের অনেকেরই আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়েছে এই মসজিদটি।
জনশ্রুতি রয়েছে যে, সাড়ে চার শত বছরের পুরোনো মসজিদটি কোনো মানুষের নকশা এবং শ্রমিকের শ্রমে গড়ে ওঠেনি। মসজিদটির স্থানে নাকি এক সময় অথৈ পানি ছিল। এক রাতেই পানিতে মাটি ফেলে তা নির্মাণ করা হয়েছিলো।
প্রবীণরা দাবি করেন যে, জ্বীনদের মসজিদ নির্মাণ কাজ শেষ হতে প্রায় ভোর রাত হয়ে গিয়েছিলো। এই সময় পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক ব্যক্তি মসজিদের কাছাকাছি মাছ ধরতে যাওয়ায় জ্বীনরা নির্মাণ অসমাপ্ত রেখেই চলে যায়। তাই এখনও মসজিদটির কিছু কাজ অসমাপ্তই রয়ে গেছে। পুরোনো কোনো নাম ফলক কিংবা ইতিহাস থেকে মসজিদটির নির্মাণ সাল সম্পর্কে জানা যায়নি।
এলাকার প্রবীণরা আরও জানিয়েছেন, মসজিদটি নির্মাণের পর জ্বীনের ভয়ে ৫০-৬০ বছর কেও নামাজ পড়তেও যেতেন না। পরবর্তীতে মসজিদ এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বসত-বাড়ি নির্মাণ হলে মানুষের ভয় ক্রমেই কাটতে থাকে। অনেকেই এখানে নামাজ পড়া শুরু করেন। তখনও অধিকাংশ সময় নামাজে অপরিচিত অনেককেই নাকি দেখা যেতো।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
