‘হাওয়া’র পর এবার ‘রইদ’ও কী পর্দা কাঁপাবে?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে গল্প এবং নির্মাণভাষায় নতুন সম্ভাবনার নাম হয়ে উঠেছেন মেজবাউর রহমান সুমন। তিন বছর আগে মুক্তি পাওয়া তাঁর প্রথম সিনেমা ‘হাওয়া’ শুধু বক্স অফিসে নয়, শিল্পমান এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকেও দেশের সিনেমাকে নতুন আলোচনায় এনেছিল।
দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সেই ‘হাওয়া’র পর এবার আসছে তারই দ্বিতীয় সিনেমা ‘রইদ’। সম্প্রতি সিনেমাটির পোস্টার প্রকাশের পর ট্রেলার উন্মুক্ত হতেই দর্শক থেকে শুরু করে চলচ্চিত্র অঙ্গনের শিল্পী–কলাকুশলীদের মধ্যে আলোড়ন তৈরি হয়।
২ মিনিট ২১ সেকেন্ডের ট্রেলারে আবহ, দৃশ্যকল্প আর চরিত্রের উপস্থিতিতে যেনো ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় এক ভিন্ন জগৎ। ট্রেলার প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই বলেছেন, ‘হাওয়া’র পর সুমন আরও পরিণত এবং আরও ‘গভীর’ গল্প নিয়ে ফিরছেন ‘রইদ’ নিয়ে।
শৈশবের গল্প নিয়ে ‘রইদ’
‘রইদ’ নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সিনেমার ভাবনা এবং নির্মাণপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলেন পরিচালক সুমন। তিনি জানিয়েছেন, এই সিনেমার গল্পের সূত্র তাঁর শৈশবের। ছোটবেলায় তাঁর পরিচিত দু’টি চরিত্রকে ঘিরেই ‘রইদ’-এর জন্ম। গল্পের অর্ধেক অংশীদার তাঁর মা- শৈশব থেকেই এই গল্প শুনে শুনে তিনি বড় হয়েছেন। সেই স্মৃতি, অনুভূতি ও লোকজ আখ্যানের মিশেলেই তৈরি হয়েছে ‘রইদ’।
সুমন বলেন, ‘হাওয়া’ ছিল সমুদ্রযাত্রার সিনেমা- জল ও অনিশ্চয়তার গল্প। সেখানে স্থলভাগে দাঁড়িয়ে ‘রইদ’ নির্মাণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং চ্যালেঞ্জিং অভিজ্ঞতা । ‘রইদ’-এর গল্প আবর্তিত হয়েছে সাদু, তার পাগল স্ত্রী ও তাদের বাড়ির পাশের একটি তালগাছকে কেন্দ্র করেই। হাজার বছরের পুরোনো লোকজ আখ্যানকে বর্তমান সময়ের ভাষায় নতুন করে নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন এই নির্মাতা।
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
‘রইদ’-এর পোস্টার প্রকাশের দিন জানানো হয় বড় সুখবর। বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসব রটারড্যাম–এর ৫৫তম আসরের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগ ‘টাইগার কম্পিটিশন’-এ অফিশিয়ালি নির্বাচিত হয় ‘রইদ’। এই বিভাগে নির্বাচিত হওয়া মানেই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্বীকৃতি।
সব মিলিয়ে বলা যায়, ‘হাওয়া’র পর ‘রইদ’ নিয়ে প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা উঁচুতে। লোকজ গল্প, নির্মাণের নিষ্ঠা, অভিনেতাদের আত্মনিবেদন আর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি- সবকিছু মিলিয়ে ‘রইদ’ বাংলাদেশের সমসাময়িক সিনেমায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হতে যাচ্ছে- তাতে সন্দেহ নেই।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org