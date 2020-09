দেড় কোটি শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল খুলে দিলো ইরান

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ করোনা ভাইরাস দুর্নিবার গতিতে ছড়িয়ে চলেছে। এমন পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার পথে চলা শুরু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। দেড় কোটি শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল খুলে দিলো ইরান।

গত শনিবার সাত মাস বন্ধ থাকার পর ইরানে খুলে দেওয়া হয়েছে স্কুল। বিভিন্ন কড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রায় দেড় কোটি শিক্ষার্থী আবারও শিক্ষাঙ্গনে ফিরতে পারলো। গত ৫ সেপ্টেম্বর হতে তারা ক্যাম্পাসে ফিরেছে।

এই অবস্থায় সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি ছবিও সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক দূরত্ববিধি মেনেই ছোট ছোট প্লাস্টিকের এক একটি তাঁবুতে বসে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। করোনা সংক্রমণ হতে যাতে বাঁচা যায় তার জন্যেই এই বিশেষ স্বাস্থ্যবিধির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছবিটি প্রথম শেয়ার করেন এক আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থায় কর্মরতা জার্নালিস্ট ফারনাশ ফাশিহী ৷ ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন যে, ”School in the age of pandemic in Iran.”-অর্থাৎ ‘মহামারী’র যুগে ইরানের স্কুল।

ছবিটিতে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে, খুদে ছাত্রীরা প্লাস্টিকের তাঁবুতে বসে রয়েছে ৷ তাদের মুখে কোনও মাস্ক নেই, নিজেদের খাতায় তারা লিখতে ব্যস্ত।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয়

# সব সময় ঘরে থাকি।

# জরুরি প্রয়োজনে বাইরে বের হলে নিয়মগুলো মানি, মাস্ক ব্যবহার করি।

# তিন লেয়ারের সার্জিক্যাল মাস্ক ইচ্ছে করলে ধুয়েও ব্যবহার করতে পারি।

# বাইরে থেকে ঘরে ফেরার পর পোশাক ধুয়ে ফেলি। কিংবা না ঝেড়ে ঝুলিয়ে রাখি অন্তত চার ঘণ্টা।

# বাইরে থেকে এসেই আগে ভালো করে (অন্তত ২০ সেকেণ্ড ধরে) হাত সাবান বা লিকুইড দিয়ে ধুয়ে ফেলি।

# প্লাস্টিকের তৈরি পিপিই বা চোখ মুখ, মাথা একবার ব্যবহারের পর

অবশ্যই ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

# কাপড়ের তৈরি পিপিই বা বর্ণিত নিয়মে পরিষ্কার করে পরি।

# চুল সম্পূর্ণ ঢাকে এমন মাথার ক্যাপ ব্যবহার করি।

# হাঁচি কাশি যাদের রয়েছে সরকার হতে প্রচারিত সব নিয়ম মেনে চলি। এছাড়াও খাওয়ার জিনিস, তালা চাবি, সুইচ ধরা, মাউস, রিমোট কন্ট্রোল, মোবাই, ঘড়ি, কম্পিউটার ডেক্স, টিভি ইত্যাদি ধরা ও বাথরুম ব্যবহারের আগে ও পরে নির্দেশিত মতে হাত ধুয়ে নিন। যাদের হাত শুকনো থাকে তারা হাত ধোয়ার পর Moisture ব্যবহার করি। সাবান বা হ্যান্ড লিকুইড ব্যবহার করা যেতে পারে। কেনোনা শুকনো হাতের Crackle (ফাটা অংশ) এর ফাঁকে এই ভাইরাসটি থেকে যেতে পারে। অতি ক্ষারযুক্ত সাবান বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই ভালো।