The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

আন্তর্জাতিক খবর

প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নিষিদ্ধের প্রতিবাদ করায় যুক্তরাজ্যে আরও ১৫০ জন গ্রেফতার

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ফিলিস্তিনপন্থী ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’ গ্রুপ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামা আরও ১৫০ জনকে গ্রেফতার করেছে যুক্তরাজ্য পুলিশ।

প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নিষিদ্ধের প্রতিবাদ করায় যুক্তরাজ্যে আরও ১৫০ জন গ্রেফতার 1

পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে যে, পার্লামেন্ট স্কোয়ারে ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’-এর প্রতি সমর্থন প্রকাশকারী প্ল্যাকার্ড নেড়ে জনতা জড়ো হওয়ার পরই অফিসাররা তাদের গ্রেফতার করে।

বিক্ষোভকারীরা কেও কেও কালো এবং সাদা ফিলিস্তিনি স্কার্ফ পরেছিলেন। তারা “তোমাদের ধিক্কার’ ও “গাজা থেকে হাত সরিয়ে নিন’ ও “আমি গণহত্যার বিরোধিতা করি’ স্লোগানও দিচ্ছিলেন।

ঘটনাস্থল থেকে রয়টার্সের তোলা ভিডিওতে দেখা যায়, তারা ‘আমি ফিলিস্তিনের পদক্ষেপকে সমর্থন করি’ লেখা প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন ধরেছিলেন।

গত জুলাই মাসে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নিষিদ্ধ করে। দাবি করা হয় যে, এর কিছু সদস্য ইসরায়েলের প্রতি ব্রিটেনের সমর্থনের প্রতিবাদে রয়্যাল এয়ার ফোর্স ঘাঁটিতে প্রবেশও করে ও বিমানে স্প্রে দিয়ে রঙ করে দেন।

জানেন কি?

গাজায় ‘বিমান থেকে খাদ্য ফেলার’ পরিকল্পনা করলো যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যগামী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রিটিশ…

তারপর আরোপিত এই নিষেধাজ্ঞার কারণে এই গ্রুপের সদস্য হওয়া অপরাধ হিসেবেই গণ্য হবে। এর সর্বোচ্চ শাস্তি ১৪ বছরের কারাদণ্ড।

প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা হুদা আম্মোরি গত সপ্তাহে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জ দায়েরের দরপত্রে জয়লাভ করেন।

এদিকে, গ্রুপটিকে নিষিদ্ধ করার পর ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ‘বিরক্তিকর অপব্যবহার’ করেছে বলেও জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক। তিনি এই নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করে ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ও মতপ্রকাশ এবং প্রতিবাদের স্বাধীনতা সীমিতকারী আইনটি সংশোধনের আহ্বানও জানিয়েছেন।

ভলকার তুর্ক সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, ‘যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আইন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত করে ও সম্পত্তির গুরুতর ক্ষতিকে এতে অন্তর্ভুক্তও করে। তবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কেবল মৃত্যু কিংবা গুরুতর আঘাত অথবা জিম্মি করার উদ্দেশ্যে করা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এটি সন্ত্রাসবাদের গুরুত্ব ও প্রভাবকে অপব্যবহার করে স্পষ্ট সীমানা ছাড়িয়ে যেতে প্রসারিত করছে।’

তিনি আরও বলেন যে, ‘সিদ্ধান্তটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে হচ্ছে। এটি অনেক মানুষের অধিকারকে সীমিত করবে- যারা নিজেরা কোনো অন্তর্নিহিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত নন বরং তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার প্রয়োগও করেছেন।’

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

আন্তর্জাতিক খবর

ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা স্থগিত করলো যুক্তরাজ্য

আন্তর্জাতিক খবর

যুক্তরাজ্যের কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে ভয়াবহ মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছেন

আন্তর্জাতিক খবর

শেখ হাসিনাকে যুক্তরাজ্যে আশ্রয় দেওয়া সম্পর্কে যা বললেন রুপা হক

আন্তর্জাতিক খবর

যুক্তরাজ্যে সহিংস বিক্ষোভ ছড়ায় ভুল খবরে!

আন্তর্জাতিক খবর

ত্রাণকর্মী হত্যার ব্যাখ্যা চাইলো পোল্যান্ড-যুক্তরাজ্য

আন্তর্জাতিক খবর

আবারও ইয়েমেনে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য হামলা চালালো

