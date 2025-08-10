শাকিব খানের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট: ‘‌বিশ্বাস রেখো, নীরবতা মানে কোনো শূন্যতা নয়’

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ গত দুটি ঈদে পরপর দুই সিনেমার লাগাতার সাফল্যের পর বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছেন ঢাকাই সিনেমার সুপারস্টার শাকিব খান। মাসখানেক পূর্বে পাড়ি জমিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে।
এখনও যুক্তরাষ্ট্রেই অবস্থান করছেন এই চিত্রনায়ক। অবশ্য শাকিবের এই সফর ঘিরে ভক্তদের উচ্ছ্বাসের যেনো শেষ নেই। কারণ শাকিব ভক্তদের অনেকেই ধারণা করেন নতুন কোনো প্রজেক্টের কাজ কিংবা হলিউডের কোনো সিনেমার কাজে উড়াল দিয়েছেন তাদের প্রিয় নায়ক।
শাকিব খানের আমেরিকা ভ্রমণের সঙ্গে শুরুর দিকে সিনেমা সম্পর্কে ছিলো না কোনো সাড়াশব্দ। এমন সময় নায়ককে ছুটির আমেজে প্রাক্তন স্ত্রী বুবলী এবং ছেলে শেহজাদ খান বীরকে সময় দিতেও দেখা যায়, যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল আলোচনাও হয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে শুধু ছুটি কাটানো বা ঘোরাঘুরির উদ্দেশ্যেই তিনি গেছেন তা কিন্তু নয়, রয়েছে এক চমকও! আর সেটি মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেলো শাকিবের সাম্প্রতিক একটি বার্তা থেকে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তদের উদ্দেশে ইঙ্গিতপূর্ণ এবং রহস্যে ভরা স্টোরি দিলেন ঢালিউড মেগাস্টার শাকিব খান। তিনি মনে করেন যে, নীরবতা মানেই কোনো শূন্যতা নয় বরং উত্তেজনাপূর্ণ কিছু ঘটার আগের শান্ত অবস্থা।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) ফেসবুকের টেক্সট স্টোরিতে এই বিশেষ বার্তা দেন শাকিব খান। ঢাকাই ছবির এই সুপারস্টার লেখেন যে, ‘বড় পর্দার স্বপ্ন, ভ্রমণ আর কাজের ঘুর্ণিঝড়ে দিনগুলোও উড়ছে। সিনেমার চারাগাছ থেকে নতুন বড় উদ্যোগ- সবটিই দ্রুতগতিতে চলছে। তবে বিশ্বাস রেখো, নীরবতা মানেই কোনো শূন্যতা নয়, বরং এটি উত্তেজনাপূর্ণ কিছু ঘটার আগের শান্ত অবস্থা।’
শাকিব আরও লেখেন, ‘সতেজ, ভয়হীন, অবিস্মরণীয় ও প্রতিনিধিত্ব করার মতো কিছু নিয়ে দ্রুতই ফিরছি।’
এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবসর সময় কাটাচ্ছেন শাকিব খান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সে সম্পর্কে অবশ্য নিজের কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ করেননি তিনি। তবে এবার সে নীরবতা ভেঙে ভক্তদের বিশেষ বার্তাও দিলেন এই অভিনেতা।
শাকিবের এমন ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন ভক্তরাও। হঠাৎ বিশ্বাস, নীরবতা, শূন্যতা নিয়ে এমন লেখা নেটিজেনদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। এই লেখা শুধুই কী ভক্তদের উদ্দেশে? মন্তব্যের ঘরে এমন মতামতও জানাচ্ছেন কেও কেও।
তবে বেশিরভাগ নেটিজেনদেরই দাবি হলো, নিশ্চয়ই নতুন কোনো প্রজেক্টে কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন এই মেগাস্টার। সেই খুশির আগাম বার্তা ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন ঢালিউড কিং।
এ বছরই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নির্মাতা আসিক আকবরের ক্রাইম-থ্রিলারধর্মী হলিউডের একটি সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করার কথা আছে শাকিব খানের। বিজ্ঞাপন নির্মাতা সাকিব ফাহাদ পরিচালিত নতুন সিনেমাতেও দেখা যেতে পারে এই অভিনেতাকে। এ মাসের শেষের দিকে দেশে ফেরার কথা শাকিব খানের।
করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা
আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।
১. COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:
i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।
২. এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।
৩. উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।
৪. তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।
৫. কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।
এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।
৬. যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।
এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।
সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।
✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।
ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org