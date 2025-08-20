‘রিভো এ১২-এস উইন ব্যাংকক’ ক্যাম্পেইন চালু করলো রিভো বাংলাদেশ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দেশের শীর্ষস্থানীয় বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড রিভো বাংলাদেশ চালু করেছে ‘রিভো এ১২-এস উইন ব্যাংকক’ শীর্ষক এক দুর্দান্ত ক্যাম্পেইন। ক্যাম্পেইনে ক্রেতারা রিভোর প্রিমিয়াম মডেল এ১২-এস কিনলেই পাচ্ছেন ৪ দিনের ব্যাংকক ভ্রমণের সুযোগ।
পুরো আগস্ট মাসজুড়েই চলবে রিভোর এই ক্যাম্পেইন। মাসের শেষে লটারি ড্রয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন ৩ জন ভাগ্যবান বিজয়ী। প্রথম পুরস্কার বিজয়ী পাবেন ব্যাংককে ৩ রাত ৪ দিনের কাপল ট্রিপের সুযোগ। দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ীর জন্য রয়েছে ৬০ ভোল্ট এবং ২৬ অ্যাম্পিয়ার গ্রাফিন ব্যাটারির রিভো এ১১। এই বাইকটি একবার চার্জে চলবে ৭৫ হতে ৮৫ কিলোমিটার, আর সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৪৫ কিলোমিটার। তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ীর জন্য থাকছে রিভো এ১০। কম্যিউটিং এই ই-বাইকে রয়েছে ৮০০ ওয়াট মোটর এবং ৪৮ ভোল্ট ২৬ অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি। বাইকটির ঘণ্টাপ্রতি সর্বোচ্চ গতি ৪০ কিলোমিটার এবং একবার চার্জে চলবে ৬৫ হতে ৭৫ কিলোমিটার।
লটারির পুরস্কার জেতার সুযোগের বাইরেও এ১২-এস ক্রেতাদের জন্য থাকছে স্পেয়ার পার্টস এবং সার্ভিসের জন্য ৩ হাজার টাকার অতিরিক্ত কুপন। কুপনটি ব্যবহার করা যাবে ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। ফলে, বাইকের রক্ষণাবেক্ষণ হবে দুশ্চিন্তামুক্ত এবং মান নিশ্চিতে করতে হবে না অতিরিক্ত খরচ।
এ ক্যাম্পেইন নিয়ে রিভো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ভেন নি বলেন, “আমরা বিশ্বাস করি, বৈদ্যুতিক যান চলাচলের সুবিধা নিশ্চিতের পাশাপাশি এর ব্যবহার ক্রেতাদের জন্য লাভজনক হওয়া উচিত। চমৎকার সব পুরস্কারের পাশাপাশি এ ক্যাম্পেইন সবাইকে চলাচলের জন্য পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই বাহন ব্যবহারে উৎসাহিত করবে। ‘এ১২-এস উইন ব্যাংকক’ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা আমাদের রাইডারদের জন্য অর্থবহ কিছু করতে চাই। এই ক্যাম্পেইন তাদের স্মার্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে, আরও বেশি সঞ্চয়ে এবং সবুজ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।”
বাংলাদেশি রাইডারের কথা ভেবেই রিভো এ১২-এস দেশের বাজারে নিয়ে এসেছে রিভো বাংলাদেশ। বৈদ্যুতিক এই বাইকটিতে অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, যা দৈনন্দিন ব্যবহারে নিশ্চিত করবে সর্বোচ্চ সুবিধা। রাজধানীর ব্যস্ত রাস্তায় বা শহুরে রাস্তায় সব জায়গাতেই নির্ভরযোগ্য সেবা দিবে রিভোর এই বৈদ্যুতিক বাইক, যা একইসাথে দামেও সাশ্রয়ী। ১০০০ ওয়াট মোটর এবং ৬০ ভোল্ট ২৬ অ্যাম্পিয়ার গ্রাফিন ব্যাটারি দিয়ে চলে এ১২-এস, যার সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় প্রায় ৪৫ কিলোমিটার ও একবার চার্জে বাইকটি নির্বিঘ্নে চলবে ৮৫ থেকে ৯৫ কিলোমিটার। বাইকে সুরক্ষা নিশ্চিতে রয়েছে ডিস্ক-ড্রাম ব্রেকিং সিস্টেম, টিউবলেস টায়ার, অন-বোন ফ্রেম; পাশাপাশি রয়েছে ডিজিটাল ওডোমিটার, এলইডি লাইটিং, সিঙ্গল-পিস সিট এবং আরামদায়ক ব্যাকরেস্ট।
শুরু থেকেই রিভো ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য এবং সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছে। শৌখিন রাইডারের জন্য হাই-এন্ড মডেল থেকে শুরু করে প্রতিদিনের যাতায়াতের জন্য সহজ সমাধান, সব ধরনের বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেলই রয়েছে রিভো বাংলাদেশের।
ব্যবহারে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব সুবিধার কারণে আগের চেয়ে অনেক বেশি মানুষ এখন বৈদ্যুতিক বাহন ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছেন। নিজেদের নতুন এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে রিভো ইতিবাচক এ পরিবর্তনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।
খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।
করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা
আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।
১. COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:
i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।
২. এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।
৩. উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।
৪. তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।
৫. কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।
এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।
৬. যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।
এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।
সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।
✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।
ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org