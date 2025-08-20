The Dhaka Times
তথ্য প্রযুক্তি

‘রিভো এ১২-এস উইন ব্যাংকক’ ক্যাম্পেইন চালু করলো রিভো বাংলাদেশ

ক্যাম্পেইনে থাকছে ব্যাংকক ভ্রমণসহ আকর্ষণীয় সব পুরস্কার জেতার সুযোগ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দেশের শীর্ষস্থানীয় বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড রিভো বাংলাদেশ চালু করেছে ‘রিভো এ১২-এস উইন ব্যাংকক’ শীর্ষক এক দুর্দান্ত ক্যাম্পেইন। ক্যাম্পেইনে ক্রেতারা রিভোর প্রিমিয়াম মডেল এ১২-এস কিনলেই পাচ্ছেন ৪ দিনের ব্যাংকক ভ্রমণের সুযোগ।

‘রিভো এ১২-এস উইন ব্যাংকক’ ক্যাম্পেইন চালু করলো রিভো বাংলাদেশ 1

পুরো আগস্ট মাসজুড়েই চলবে রিভোর এই ক্যাম্পেইন। মাসের শেষে লটারি ড্রয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন ৩ জন ভাগ্যবান বিজয়ী। প্রথম পুরস্কার বিজয়ী পাবেন ব্যাংককে ৩ রাত ৪ দিনের কাপল ট্রিপের সুযোগ। দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ীর জন্য রয়েছে ৬০ ভোল্ট এবং ২৬ অ্যাম্পিয়ার গ্রাফিন ব্যাটারির রিভো এ১১। এই বাইকটি একবার চার্জে চলবে ৭৫ হতে ৮৫ কিলোমিটার, আর সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৪৫ কিলোমিটার। তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ীর জন্য থাকছে রিভো এ১০। কম্যিউটিং এই ই-বাইকে রয়েছে ৮০০ ওয়াট মোটর এবং ৪৮ ভোল্ট ২৬ অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি। বাইকটির ঘণ্টাপ্রতি সর্বোচ্চ গতি ৪০ কিলোমিটার এবং একবার চার্জে চলবে ৬৫ হতে ৭৫ কিলোমিটার।

লটারির পুরস্কার জেতার সুযোগের বাইরেও এ১২-এস ক্রেতাদের জন্য থাকছে স্পেয়ার পার্টস এবং সার্ভিসের জন্য ৩ হাজার টাকার অতিরিক্ত কুপন। কুপনটি ব্যবহার করা যাবে ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। ফলে, বাইকের রক্ষণাবেক্ষণ হবে দুশ্চিন্তামুক্ত এবং মান নিশ্চিতে করতে হবে না অতিরিক্ত খরচ।

এ ক্যাম্পেইন নিয়ে রিভো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ভেন নি বলেন, “আমরা বিশ্বাস করি, বৈদ্যুতিক যান চলাচলের সুবিধা নিশ্চিতের পাশাপাশি এর ব্যবহার ক্রেতাদের জন্য লাভজনক হওয়া উচিত। চমৎকার সব পুরস্কারের পাশাপাশি এ ক্যাম্পেইন সবাইকে চলাচলের জন্য পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই বাহন ব্যবহারে উৎসাহিত করবে। ‘এ১২-এস উইন ব্যাংকক’ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা আমাদের রাইডারদের জন্য অর্থবহ কিছু করতে চাই। এই ক্যাম্পেইন তাদের স্মার্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে, আরও বেশি সঞ্চয়ে এবং সবুজ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।”

বাংলাদেশি রাইডারের কথা ভেবেই রিভো এ১২-এস দেশের বাজারে নিয়ে এসেছে রিভো বাংলাদেশ। বৈদ্যুতিক এই বাইকটিতে অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, যা দৈনন্দিন ব্যবহারে নিশ্চিত করবে সর্বোচ্চ সুবিধা। রাজধানীর ব্যস্ত রাস্তায় বা শহুরে রাস্তায় সব জায়গাতেই নির্ভরযোগ্য সেবা দিবে রিভোর এই বৈদ্যুতিক বাইক, যা একইসাথে দামেও সাশ্রয়ী। ১০০০ ওয়াট মোটর এবং ৬০ ভোল্ট ২৬ অ্যাম্পিয়ার গ্রাফিন ব্যাটারি দিয়ে চলে এ১২-এস, যার সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় প্রায় ৪৫ কিলোমিটার ও একবার চার্জে বাইকটি নির্বিঘ্নে চলবে ৮৫ থেকে ৯৫ কিলোমিটার। বাইকে সুরক্ষা নিশ্চিতে রয়েছে ডিস্ক-ড্রাম ব্রেকিং সিস্টেম, টিউবলেস টায়ার, অন-বোন ফ্রেম; পাশাপাশি রয়েছে ডিজিটাল ওডোমিটার, এলইডি লাইটিং, সিঙ্গল-পিস সিট এবং আরামদায়ক ব্যাকরেস্ট।

শুরু থেকেই রিভো ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য এবং সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছে। শৌখিন রাইডারের জন্য হাই-এন্ড মডেল থেকে শুরু করে প্রতিদিনের যাতায়াতের জন্য সহজ সমাধান, সব ধরনের বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেলই রয়েছে রিভো বাংলাদেশের।

ব্যবহারে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব সুবিধার কারণে আগের চেয়ে অনেক বেশি মানুষ এখন বৈদ্যুতিক বাহন ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছেন। নিজেদের নতুন এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে রিভো ইতিবাচক এ পরিবর্তনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

