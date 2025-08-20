পেরেন্টিং স্টাইল কেমন হওয়া উচিত

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ পেরেন্টিং স্টাইল কেমন হওয়া উচিত এবং কিভাবে সন্তান শিখবে জীবনের মূল্যবোধ? সেই বিষয়টি সকলের জানা দরকার। কারণ হলো সন্তানের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করলেই হবে না, বরং তাকে জীবনের গুরুত্বও অবশ্যই বোঝাতে হবে।
যে কোনও মানুষের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তই হলো বাবা-মা হওয়া। সন্তানের জন্ম দেওয়া, সন্তানের লালন-পালন করা, তাকে মানুষ করে তোলা- এগুলো খুব সহজ কাজ নয়। প্রত্যেক বাচ্চা পৃথক হয়। তাই প্রত্যেকের পেরেন্টি স্টাইলও কিন্তু ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই ছোটবেলার দেওয়ায় শিক্ষা যাতে সারাজীবন সন্তানের সঙ্গেই থাকে, তার দায়িত্ব মা-বাবার। সে কারণে সন্তানের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করলেই চলবে না, বরং তাকে জীবনের গুরুত্ব বোঝাতে হবে। আর সেজন্য পজ়িটিভ পেরেন্টিং জরুরি।
ধৈর্য হারাবেন না
বাচ্চারা চঞ্চল হয়- সেটিই স্বাভাবিক। তাদের মন এক জায়গাতে থাকে না। তাদের জোর করে এক জায়গায় বসিয়েও রাখা কঠিন। তার উপর বায়নাক্কা তো লেগেই থাকে। পরিস্থিতি যা-ই হোক, অভিভাবক হিসেবে আপনি কখনও ধৈর্য হারাবেন না। সব সময় শান্ত মাথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। ধৈর্যের সঙ্গে বাচ্চাকে সামলাবেন। আপনি রাগ দেখালে, কিংবা ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে, আগামী দিনে আপনার সন্তান আরও জেদি হয়ে উঠবে।
ভালো-মন্দের শিক্ষা দিতে হবে
মানুষ মাত্রই ভুল হয়। ছোটদের ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতাও থাকে না। তাই এই দায়িত্বটা আপনাকে নিতে হবে। ছোট বয়স হতেই তাকে ভালো-মন্দের শিক্ষা দিতে হবে। কোন কাজ করলে আসলে কী পরিণতি হতে পারে, সেটি তাকে বোঝাতে হবে। এরপর সন্তানকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন। অবশ্যই শাসনও করবেন। তবে ভুল করলে তাকে ভালো বোঝাবেন যে কেনো এই কাজ করা উচিত নয়, এই কাজটি করলে তার কী কী ক্ষতি হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে আপনার সন্তানও ধীরে ধীরে ম্যাচিওর হয়ে উঠবে।
অন্যের সঙ্গে মোটেও তুলনা নয়
সন্তানের সহপাঠী পড়াশোনায় কতোটা ভালো, তার বন্ধু পরীক্ষা কতো ভালো নম্বর এনেছে, এই ধরনের কথা শুনিয়ে কখনও তুলনা করবেন না। এতে করে সন্তানের আত্মবিশ্বাস আরও কমতে থাকে। বরং আপনার সন্তান কোন বিষয়ে ভালো বা কোন বিষয়ে তার আগ্রহ বেশি, তার উপরেই বেশি জোর দিন। যদি দুই সন্তানের অভিভাবক হন, তাতে দু’জনের মধ্যে তুলনা করা যাবে না। এতে ভাই-বোনের সম্পর্কও নষ্ট হতে পারে।
কথা বলুন খোলাখুলি
এটি ঠিক যে সন্তানকে শাসন করবেন। সেইসঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেও হবে। যাতে বিপদে পড়লে সে যেনো সবার আগে আপনার কাছে আসতে পারে। অথবা সমস্যায় পড়লে আপনার কাছে সঠিক সমাধানও পেতে পারে। সেজন্য দিনের একটা সময় শুধু সন্তানের সঙ্গে কাটাতে হবে। তার জীবনে কী চলছে তা জানার চেষ্টাও করুন। তবে কখনও জোর করবেন না। এতে করে সন্তানের সঙ্গে বন্ডিংও সুন্দর হয়।
সন্তানের ইন্টারনেটে ব্যবহারের প্রতি নজর রাখুন
আমরা সবাই জানি ইন্টারনেট থেকে সন্তানকে দূরে রাখা সম্ভব নয়। তবে সে মোবাইল কিংবা কম্পিউটারে কী করছে, সেই খরব আপনাকেই রাখতে হবে। সে আসলে ইন্টারনেটে কী করছে, কী কী সার্চ করছে কিংবা কার সঙ্গে কথা বলছে, সব কিছুই নজর রাখতে হবে। তথ্যসূত্র: এই সময়।
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা
আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।
১. COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:
i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।
২. এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।
৩. উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।
৪. তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।
৫. কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।
এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।
৬. যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।
এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।
সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।
✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।
ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org