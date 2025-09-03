কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির নতুন গেমিং ল্যাপটপ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ লেনোভোর তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)–প্রযুক্তির নতুন গেমিং ল্যাপটপ দেশের বাজারে নিয়ে এসেছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসি।
লেনোভো লিজিয়ন ফাইভ আই মডেলের এই ল্যাপটপটিতে ইন্টেল কোর আই ৯ প্রসেসর এবং এনভিডিয়া জিফোর্স আরটিএক্স ৫০৭০ গ্রাফিকস কার্ড থাকায় খুব সহজেই উচ্চ রেজল্যুশনের গেম খেলা যায়। সম্প্রতি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসি।
ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৫ দশমিক ১ ইঞ্চির ওএলইডি পর্দার ল্যাপটপটির ব্রাইটনেস ৫০০ নিটস হওয়ায় খুব সহজেই উন্নতমানের ছবি এবং ভিডিও দেখা যায়। শুধু তাই নয়, ৩২ গিগাবাইট ডিডিআরফাইভ র্যাম ও ১ টেরাবাইট ধারণক্ষমতা থাকায় স্বচ্ছন্দে ভিডিও সম্পাদনার পাশাপাশি একসঙ্গে একাধিক কাজ করাও সম্ভব।
এই নতুন ল্যাপটপটিতে রয়েছে স্মার্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, যা গেম খেলা কিংবা ভিডিও সম্পাদনার সময় অপ্রয়োজনীয় কাজ কমিয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতাও নিশ্চিত করে। ডায়নামিক থার্মাল এআই–প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ায় দীর্ঘ সময় ব্যবহার করার পরও গরম হয় না এই ল্যাপটপটি। এআই নয়েজ ক্যানসেলিং প্রযুক্তির মাইক্রোফোন থাকার কারণে আশপাশের শব্দ হলেও ল্যাপটটির মাধ্যমে স্বচ্ছন্দে অডিও কিংবা ভিডিও কল করা সম্ভব।
শক্তিশালী ব্যাটারিযুক্ত এই ল্যাপটপটিতে অ্যাডাপটিভ এআই সুবিধা থাকার কারণে একবার চার্জে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা সম্ভব। ২ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবাযুক্ত এই ল্যাপটপটির দাম ধরা হয়েছে ২ লাখ ৯৫ হাজার টাকা।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।