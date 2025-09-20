The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

বিনোদন

জোর করে অন্তরঙ্গ দৃশ্য ধারণ: কান্নায় ভেঙে পড়েন অভিনেত্রী

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দক্ষিণ ভারতের নব্বইয়ের দশকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মোহিনী সম্প্রতি নিজের এক তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন নেট দুনিয়ায়। তিনি জানিয়েছেন যে, ১৯৯৪ সালের ‘কানমানি’ ছবিতে তাকে জোরপূর্বক অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করতে বাধ্য করা হয়, যদিও তিনি কেঁদে কেঁদে না করেন।

জোর করে অন্তরঙ্গ দৃশ্য ধারণ: কান্নায় ভেঙে পড়েন অভিনেত্রী 1

সেই সময় মোহিনী ক্যারিয়ারের শীর্ষে। প্রাশান্তের বিপরীতে নায়িকা হয়ে তিনি অভিনয় করেন আর কে সেলভামণি পরিচালিত ‘কানমানি’ সিনেমাতে। এই সিনেমাটি মূলত রোমান্টিক ড্রামা হলেও ‘উদল তাঝুভা’ গানের দৃশ্যের কারণে সমালোচিত হয়েছিলো। অনেকেই মনে করেছিলেন যে, গানটির মূল উদ্দেশ্যই ছিল মোহিনীকে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করা।

সম্প্রতি আভল বিকাটানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মোহিনী জানিয়েছেন, সেলভামণি পরিকল্পনা করেছিলেন একটি সাঁতারের পোশাকের দৃশ্যের জন্য। এতে তিনি এতোটাই অস্বস্তি বোধ করেছিলেন যে, তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন; দৃশ্যটি করতে অস্বীকারও করেন।

যে কারণে ওই ছবির শুটিং কয়েক ঘণ্টা বন্ধও থাকে। মোহিনী আরও বলেন, ‘আমি তখন সাঁতারও জানতাম না। তারপর আধা পোশাকে পুরুষ প্রশিক্ষকের সামনে শিখবো কীভাবে? তখন নারী প্রশিক্ষক পাওয়া যেতো না বললেই চলে। তাই ওই দৃশ্য আমি কল্পনাই করতে পারিনি। আমি বাধ্য হয়ে সেটি করেছি।’

তবে একপর্যায়ে প্রযোজনা যাতে করে আটকে না যায়, সেই কারণে তিনি বাধ্য হয়ে দৃশ্যটি শেষ করেন। পরে যখন একই ধরনের দৃশ্যের শুটিং এর অনুমতি চাওয়া হয়, তখন তিনি দৃঢ়ভাবে না বলেন। তার ভাষায়, ‘আমি বলেছিলাম, এটা তোমাদেরই সমস্যা, আমার না। যেমন আগে আমাকে জোর করে করিয়েছিলে, তেমনটি আর হবে না।’ মোহিনী দাবি করেন, ‘কানমানি’ই একমাত্র সিনেমা, যেখানে তিনি নিজের সম্মতি ছাড়া অতিরিক্ত গ্ল্যামারাসরূপে পর্দায় হাজির হন।

এই অভিনেত্রীর আক্ষেপ, ছবিতে তার চরিত্রটি আসলে ছিল ‘খুব সুন্দর এবং চ্যালেঞ্জিং’, তবে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি পায়নি।

উল্লেখ্য, দুই দশকের ক্যারিয়ারে মোহিনী অভিনয় করেছেন দক্ষিণ ভারতের প্রায় সব সুপারস্টারের সঙ্গেই। যে তালিকায় আছেন শিবাজি গণেশন, নন্দমুরি বালকৃষ্ণ, চিরঞ্জীবী, মোহনলাল, মামুত্তি, বিজয়কান্ত, শিবরাজকুমার, বিষ্ণুবর্ধন, বিক্রম, সারথকুমারসহ অনেকেই।

মোহিনীর উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে রয়েছে ‘চিন্না মরুমাগাল, ‘আদিত্য ৩৬৯’, ‘হিটলার’, ‘ইনাথে চিন্তা বিষয়ম’, ‘সৈন্যম, ভেশম’, ‘ওরু মরাভাথুর কানাভু’, ‘থায়াগম’, ‘নিশব্দা’ ইত্যাদি। এ ছাড়াও তিনি বলিউডে ১৯৯১ সালের ‘ড্যান্সার’ ছবিতে অক্ষয়কুমারের বিপরীতে অভিনয় করেন। তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

শাড়িতে মুগ্ধতা ছড়ালেন অভিনেতা তাহসান খানের পত্নী রোজা

এমি’র মঞ্চে পুরস্কার হাতে নিয়েই ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’…

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
বিনোদন

যৌন হয়রানির মামলার বাদী এক আলোচিত হলিউড অভিনেত্রী

বিনোদন

আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনের হুমকি একাই লড়েছিলেন যে অভিনেত্রী

বিনোদন

মোশাররফ করিম এবং শামীম হাসান সরকার ‘জামাই টক্কর’ নাটকে দুই জামাই

বিনোদন

আইআইটি থেকে বলিউড: ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে তিনি সিনেমার দানব

বিনোদন

ভিন্ন এক রূপে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি!

বিনোদন

ভেনিসে ইতিহাস গড়েছে গাজায় শিশুহত্যার গল্প ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’

Loading...
More Stories

পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির বাংলাদেশে আসছেন

ফার্মগেটে ‘ভিক্ষা করে’ ৫০০ টাকা পান অভিনেতা…

রাষ্ট্রীয় সম্মাননায় ভূষিত হলেন সাবিনা ইয়াসমীন

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali