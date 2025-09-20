The Dhaka Times
তথ্য প্রযুক্তি

‘ন্যানো ব্যানানা এআই শাড়ি’!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে এক নতুন এআই ট্রেন্ড গুগল জেমিনির ‘ন্যানো ব্যানানা’ টুল ব্যবহার করে সাধারণ সেলফিকেই রূপান্তর করা হচ্ছে ভিনটেজ পোস্টারে।

‘ন্যানো ব্যানানা এআই শাড়ি’! 1

দানাদার ফিল্ম টেক্সচার, উড়ন্ত শিফন শাড়ি ও রেট্রো ব্যাকগ্রাউন্ডে তৈরি হচ্ছে ’৯০ দশকের সিনেমার নায়িকার মতোই পোস্টার!

বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রফেশনাল আইডিধারীরা এই ট্রেন্ডেই যোগ দিয়েছেন। এছাড়াও সৌখিন এবং প্রযুক্তিবান্ধব নারীরাও এই ট্রেন্ডে আসক্ত হচ্ছেন। নেটিজেনরা বিভিন্ন ধরনের প্রম্পট ব্যবহার করে ছবি তৈরি করে নিজের ছবিতে অন্য মাত্রাও যোগ করছেন।

‘ন্যানো ব্যানানা’ প্রকৃতপক্ষে গুগলের জেমিনি অ্যাপে থাকা একটি ইমেজ এডিটিং টুল। প্রথমেই এটি জনপ্রিয় হয়েছিল থ্রিডি ফিগারিন স্টাইলের ছবি বানানোর জন্যই। তবে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তাও পাচ্ছে শাড়ি এডিট, যেখানে সেলফি আপলোড করলেই এআই তৈরি করে দেয় স্টাইলাইজড পোস্টার।

ব্যবহারকারীরা শুধু ছবি আপলোড করে প্রম্পট দিলেই, এআই স্বয়ংক্রিয়ভাবে শাড়ির ধরন, আলো, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং সিনেমাটিক আবহ যোগ করে দেয়। যে কারণে তৈরি হয় রেট্রো বলিউড-স্টাইল ছবি।

ব্যবহার পদ্ধতি ধাপে ধাপে

# প্লে স্টোর কিংবা অ্যাপ স্টোর হতে ‘গুগল জেমিনি’ অ্যাপ ইনস্টল করে গুগল অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ ইন করতে হবে।
# তারপর ‘ব্যানানা’ আইকন কিংবা ‘ট্রাই ইমেজ অ্যাডিটিং’ অপশন থেকে ‘ন্যানো ব্যানানা’ টুল সিলেক্ট করতে হবে।
# এরপর একটি হাই-কোয়ালিটি সেলফি আপলোড করতে হবে, যেখানে আপনার মুখ স্পষ্ট থাকবে।
# নির্দিষ্ট প্রম্পট ব্যবহার করলে কাঙ্ক্ষিত শাড়ির রঙ, আলো, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং মুড ঠিক করা যায়।
# কিছুক্ষণের মধ্যে এআই তৈরি করবে রেট্রো স্টাইলের বলিউড পোস্টার, যা ডাউনলোড এবং শেয়ার করাও সম্ভব।

ভাইরাল প্রম্পট

এই ট্রেন্ডে ভাইরাল হয়ে ওঠার কিছু জনপ্রিয় প্রম্পট হলো-

# লাল শাড়ি: ‘ভিনটেজ বলিউড নায়িকার রূপে, উড়ন্ত লাল শিফন শাড়ি, চুলে নরম ঢেউ, রোমান্টিক ব্যাকগ্রাউন্ড এবং সূর্যাস্তের সোনালি আলো।’

# কালো শাড়ি: ‘৯০-এর দশকের সিনেমা লুক, কালো পার্টি শাড়ি, উষ্ণ আলো ও দানাদার ভিনটেজ টেক্সচার।’

# সাদা পোলকা ডট: ‘স্বচ্ছ সাদা পোলকা ডট শাড়ি, কানে ছোট গোলাপি ফুল, শান্ত অভিব্যক্তি ও সিনেমাটিক প্রোফাইল শ্যাডো।’ তথ্যসূত্র: এনডিটিভি।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

