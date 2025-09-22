স্যামসাং মোবাইল দ্বিতীয়বারের মতো সুপারব্র্যান্ড পুরস্কার অর্জন করলো

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ টানা দ্বিতীয়বারের মতো সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশ-এর স্বীকৃতি অর্জন করেছে স্যামসাং মোবাইল। উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, গ্রাহকদের আস্থা ও সর্বাধুনিক এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এবারের স্বীকৃতিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি এআই।
স্যামসাংয়ের ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোনে যুক্ত হওয়া পরবর্তী প্রজন্মের এই গ্যালাক্সি এআই প্রযুক্তি আরও স্মার্ট, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সুরক্ষিত মোবাইল ব্যবহারের অভিজ্ঞতা দিবে। এটি দৈনন্দিন কাজকে করে তুলবে আরও সহজ, যোগাযোগকে করবে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং সৃজনশীলতাকে নিয়ে যাবে এক নতুন মাত্রায়।
স্বাভাবিক কথোপকথনের মাধ্যমে কাজ করতে সক্ষম গ্যালাক্সি এআই, এর পাশাপাশি মিড রেঞ্জের এ- সিরিজ ডিভাইসে যুক্ত হয়েছে ‘অসাম ইন্টেলিজেন্স’। এই প্রযুক্তিগুলো একত্রে একটি উন্নত ইকোসিস্টেম গড়ে তোলে, যা ব্যবহারকারীর জীবনধারার সঙ্গে মানানসই সেবা দিতে সক্ষম।
পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশ শাখার এমএক্স ডিভিশনের প্রোডাক্ট ও মার্কেটিং-কমিউনিকেশন প্রধান সৈয়দ মো. বদরুল আরিফীন বলেন, “সুপারব্র্যান্ড হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। মানুষের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি বাংলাদেশে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি নিয়ে আসতে। ভবিষ্যতেও আমরা একসঙ্গে কাজ করে আরও উন্নত ও সন্তোষজনক অভিজ্ঞতা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
বিশ্বের ৯০টি দেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী সুপারব্র্যান্ডস এমনসব ব্র্যান্ডকে স্বীকৃতি দেয় যারা গুণগতমান, নির্ভরযোগ্যতা এবং বাজারে নেতৃত্বদানের দিক থেকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকে। তারা নিয়মিত ব্র্যান্ড-ভিত্তিক বই ও বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করে থাকে। একটি সুপারব্র্যান্ড ভোক্তাদের কাছে এমনসব ব্যবহারিক সুবিধা প্রদান করে, যা অন্যান্য প্রতিযোগীদের তুলনায় আলাদা ও যার জন্য ভোক্তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রয় করে থাকেন।
সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশ টানা দুই বছর ধরে দেশের উল্লেখযোগ্য ব্র্যান্ডগুলোকে এই সম্মাননায় ভূষিত করে আসছে।
খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
Prev Post