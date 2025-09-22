The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

স্বাস্থ্য কথা

জ্বর হলে কী করতে হবে?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আমরা অনেকেই জানি জ্বর একটি সাধারণ শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া, যা শরীরের ভেতরে সংক্রমণ কিংবা প্রদাহের কারণে হয়ে থাকে।

সাধারণত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য জীবাণুর আক্রমণে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক দেহের তাপমাত্রা ৯৭.৬°ফা থেকে ৯৯.৬°ফা (৩৬.৫°সে – ৩৭.৫°সে) এর মধ্যে থাকে। এর বেশি হলে তা জ্বর হিসেবে গণ্য হয়। জ্বর হলে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, তবে সঠিকভাবে যত্ন নেওয়া জরুরি।

প্রথমেই বিশ্রামে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। জ্বরের সময় শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং ইমিউন সিস্টেম সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করে। তাই পর্যাপ্ত বিশ্রাম শরীরকে দ্রুত সুস্থ হতে সহায়তা করে। পাশাপাশি হালকা ও সহজপাচ্য খাবার খেতে হবে। গরম ভাত, ডাল, স্যুপ, খিচুড়ি বা ফলের রস এই সময় ভালো খাবার হতে পারে।

শরীরে পানিশূন্যতা ঠেকাতে প্রচুর পানি, ডাবের পানি, স্যুপ বা ওরস্যালাইন খাওয়া উচিত। জ্বরের কারণে ঘাম বেশি হয় এবং শরীরের তরল ক্ষতি হয়, যা পূরণ না করলে মাথা ঘোরা, দুর্বলতা ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তাপমাত্রা বেশি হলে কুসুম গরম পানিতে ভেজানো কাপড় শরীর ও কপালে দিয়ে মুছতে হবে। এতে শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা কমে যায়। তবে ঠান্ডা পানি বা বরফ ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এতে শরীর হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে সমস্যা বাড়াতে পারে।

ওষুধের ক্ষেত্রে সাধারণত প্যারাসিটামলই সবচেয়ে নিরাপদ। তবে ডোজ অবশ্যই বয়স ও ওজন অনুযায়ী নির্ধারণ করা উচিত। এলোমেলোভাবে জ্বরের ওষুধ সেবন করলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

যদি জ্বর ৩ দিনের বেশি স্থায়ী হয়, অথবা সঙ্গে কাশি, শ্বাসকষ্ট, প্রচণ্ড মাথাব্যথা, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, শরীরে লালচে ফুসকুড়ি, ডায়রিয়া কিংবা বমির মতো উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে জ্বরকে কখনোই হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়।

সবশেষে বলা যায় যে, জ্বর হলে বিশ্রাম, তরল পানীয়, হালকা খাবার ও প্রয়োজনে ওষুধ সেবনের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। তবে অস্বাভাবিক জ্বর কিংবা দীর্ঘস্থায়ী জ্বর হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ সমাধান।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

শিশুর জ্বর-পেটখারাপ বেশি বেশি ওষুধ না খেয়ে কী নিয়ম মানতে…

জ্বর হলেই কী অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

স্বাস্থ্যের জন্য রসুনের অসাধারণ উপকারিতা রয়েছে

কোনটি স্বাস্থ্যকর: লাল আটার রুটি নাকি সাদা আটার রুটি?

লেবু খেলে কী কী উপকার পাবেন

