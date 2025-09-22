The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

বিনোদন

দুর্গাপূজায় মুক্তি পাচ্ছে ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আসন্ন দুর্গাপূজা উৎসবে মুক্তি পেতে যাচ্ছে ‘গোয়েন্দাগিরি’ খ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক নাসিম সাহনিক পরিচালিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’।

দুর্গাপূজায় মুক্তি পাচ্ছে ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’ 1

ইতিমধ্যেই মুক্তির তারিখ চূড়ান্ত করেছে চলচ্চিত্রটির প্রযোজনা সংস্থা। পূজার উৎসবে রিলিজের জন্য চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশ প্রযোজক পরিবেশক সমিতিতে নামও এন্ট্রি করেছে।

চলচ্চিত্রটির প্রযোজক ও পরিচালক দুজনই নিশ্চিত করেছেন যে, আসন্ন পূজার উৎসব উপলক্ষে ৩ অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’।

আম্মাজান ফিল্মস প্রযোজিত এই সিনেমায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিরিন শিলা, সজল নূর, কায়েস আরজু, কচি খন্দকার, তারেক মাহমুদ, মুকিত জাকারিয়া, সুবর্ণা সাইদ, মুসাফির সৈয়দ, রেবেকা, শাহনুর, অপ্সরা, দোলন দে, শিশির আহমেদ, লাবনি লাকি, নাসিম সাহনিক, আফফান মিতুল, শান্তা পল প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’ একটি ট্রাভেল স্টোরি। সঙ্গে রয়েছে রোমান্টিক ও কমেডি উপাদান। করোনা-পরবর্তী সময় রিফ্রেশমেন্টের জন্য কুয়াকাটায় বেড়াতে যাওয়া বেশকিছু ব্যাচেলর গ্রুপকে নিয়ে এই চলচ্চিত্রের কাহিনী এগিয়ে যায়। চলচ্চিত্রটিতে উঠে এসেছে করোনা পরবর্তী সময় মানুষের জীবনকে উপভোগ করার যে তাড়না, সেই বিষয়টিই।

এ ছাড়াও গল্পে আরও দেখা যাবে, সমুদ্রপাড়ে রোমাঞ্চ, অ্যাডভেঞ্চারের পাশাপাশি কিছু ক্রাইম গ্রুপের কারণে তৈরি হওয়া বিপদ ও রহস্য। যা চলচ্চিত্রটিকে আরও টানটান উত্তেজনাময় করে তুলবে বলে আশাবাদী এর নির্মাতা।

চলচ্চিত্রটির মুক্তি উপলক্ষে ২০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর আফতাবনগরের এক রেস্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে এই চলচ্চিত্রের শিল্পী কলাকুশলীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্যের পাশাপাশি চলচ্চিত্রটির ট্রেইলার উন্মোচন করা হয় ও গান প্রদর্শন করা হয়।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

বিনোদন

বিনোদন

বিনোদন

বিনোদন

বিনোদন

বিনোদন

