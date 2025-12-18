সাধারণ জ্বর হলে করণীয় কী?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ জ্বর কোনো রোগ নয়; এটি শরীরের একটি প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিয়া। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা অন্য কোনো সংক্রমণ হলে শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়, যাতে জীবাণু দমন করা যায়।
সাধারণ জ্বর সাধারণত ৩৭.৫–৩৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে এবং সঠিক যত্ন নিলে কয়েক দিনের মধ্যেই সেরে যায়। তবে অবহেলা করলে জ্বর জটিল রূপ নিতে পারে। তাই সাধারণ জ্বর হলে কী করণীয়, সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি।
প্রথমেই বিশ্রাম নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্বর হলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এ সময় বেশি কাজ করলে জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম শরীরকে দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করে। পাশাপাশি শরীরের তাপমাত্রা নিয়মিত মাপা উচিত, যাতে জ্বরের মাত্রা বোঝা যায়।
জ্বরের সময় শরীরে পানিশূন্যতার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ঘাম ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীর থেকে পানি বেরিয়ে যায় বলে পর্যাপ্ত তরল গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশুদ্ধ পানি, ডাবের পানি, স্যুপ, লবণ-চিনি মিশ্রিত খাবার স্যালাইন বা ফলের রস পান করলে শরীরের তরল ও লবণের ভারসাম্য বজায় থাকে। খুব ঠান্ডা পানীয় এড়িয়ে চলাই ভালো।
খাদ্যাভ্যাসেও সতর্কতা জরুরি। জ্বরের সময় হালকা ও সহজপাচ্য খাবার খাওয়া উচিত। ভাতের মাড়, খিচুড়ি, সেদ্ধ সবজি, কলা বা আপেল শরীরের জন্য উপকারী। তেল-মশলাযুক্ত ও ভাজাপোড়া খাবার এ সময় এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এগুলো হজমে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
জ্বর বেশি হলে বা শরীর ব্যথা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ সেবন করা যেতে পারে। তবে ইচ্ছামতো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া ঠিক নয়, কারণ সাধারণ জ্বরের পেছনে প্রায়ই ভাইরাসজনিত সংক্রমণ থাকে, যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর নয়। শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে ওষুধ ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন।
জ্বর কমাতে গা মুছিয়ে দেওয়া বা কুসুম গরম পানিতে শরীর মুছলে আরাম পাওয়া যায়। খুব ঠাণ্ডা পানি বা বরফ ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এতে শরীর আরও কাঁপতে পারে এবং জ্বর বাড়তে পারে।
তবে কিছু লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি। যেমন- তিন দিনের বেশি জ্বর থাকা, জ্বরের সঙ্গে তীব্র মাথাব্যথা, বমি, শ্বাসকষ্ট, অচেতনভাব, শরীরে লালচে ফুসকুড়ি বা শিশুদের খাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া। এগুলো মারাত্মক রোগের লক্ষণ হতে পারে।
সাধারণ জ্বর হলে আতঙ্কিত না হয়ে সঠিক বিশ্রাম, পর্যাপ্ত তরল গ্রহণ এবং সচেতন যত্নই দ্রুত সুস্থতার চাবিকাঠি। সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে জ্বর বড় সমস্যায় রূপ নেয় না।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
Prev Post