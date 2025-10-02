উটপাখি কেনো উড়তে ভুলে গেছে তা কী জানেন?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞানীরা একটি অদ্ভুত রহস্যের সমাধান খুঁজে চলেছেন। উটপাখি, এমু, ক্যাসুয়ারি, কিউই ও রিয়ার মতো উড়তে অক্ষম পাখিরা ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশেই অবস্থান করছে।
এইসব পাখিরা প্যালিওগন্যাথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এদের বেশির ভাগ উড়তে পারে না। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আমেরিকাজুড়ে এইসব পাখির বিস্তার নিয়ে কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা। বেশ বিভ্রান্তি তৈরি করছে এইসব পাখি। এদের মধ্যে কেবল টিনামু পাখিকে এক ব্যতিক্রম বলা হয়। এটি মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার একটি লাজুক পাখি হিসেবে খ্যাত। সাধারণত শিকারিদের কাছ থেকে পালানোর জন্য অল্প সময়ের জন্য উড়তেও পারে। এইসব পাখি সারা বিশ্বে কীভাবে ছড়িয়ে পড়লো, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বেশ বিভ্রান্ত সেটি বলা যায়।
গবেষকরা একসময় মনে করতেন যে, প্রায় ১৬ কোটি বছর পূর্বে গন্ডোয়ানা মহাদেশ ভেঙে যাওয়ার সময় পাখিদের পূর্বপুরুষরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। সেই ভাঙনের কারণেই আজকের দক্ষিণ গোলার্ধের বিভিন্ন মহাদেশ গঠিত হয়েছে। এক জেনেটিক গবেষণা একটি ভিন্ন সময়কালকেই নির্দেশ করছে।
এই বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্টোরির গবেষক ক্লারা উইডরিগ বলেছেন, প্যালিওগন্যাথ প্রজাতির মধ্যে বিবর্তনীয় বিভাজন ঘটেছে বিভিন্ন মহাদেশ পৃথক হয়ে যাওয়ার অনেক পরে। লিথোর্নিথিডস নামক একটি গোষ্ঠীর জীবাশ্ম পরীক্ষা করে এইসব তথ্য জানা যায়। এটি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে প্রাচীন প্যালিওগন্যাথ। সেইসব পাখির ওড়ার ক্ষমতাও ছিল। লিথোর্নিথিডসরা ৬ কোটি ৬০ লাখ হতে ২ কোটি ৩০ লাখ বছর পূর্বের প্যালিওজিন যুগে বাস করতো। লিথোর্নিস প্রমিসকুয়াসও বেশ গুরুত্বপূর্ণ জীবাশ্ম। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইওমিংয়ে পাওয়া যায়। প্রায় অক্ষত অবস্থায় সেইসব জীবাশ্মের খোঁজ পাওয়া যায়।
বিজ্ঞানী উইডরিগ বলেছেন, পাখিদের হাড় সাধারণভাবে নরম হয় বলে জীবাশ্ম প্রক্রিয়াকরণের সময় প্রায় সময় ভেঙে যায়। তবে লিথোর্নিস প্রমিসকুয়াস জীবাশ্মের হাড় ভাঙেনি। জীবাশ্মটি তার আসল আকৃতিও বজায় রেখেছে। ভালো অবস্থায় থাকার কারণে এর বুকের হাড় স্ক্যান করা সম্ভব হয়েছে। ওড়ার পেশির সংযুক্ত স্থানকে পর্যবেক্ষণও করা গেছে। পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, লিথোর্নিস প্রমিসকুয়াস উড়তে পারতো। অবিরাম ডানা ঝাপটিয়েই হোক কিংবা দীর্ঘ সময় ধরে ডানা ভাসিয়ে উড়তে পারতো।
লিথোর্নিসের কঙ্কালে অ্যারোবিক ফ্লায়ারের মতো বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। সম্ভবত এরা দীর্ঘ সময় ধরে উড়তেও পারতো। এর স্টারনাম কিংবা বুকের হাড়ের আকৃতি এমন পাখিদের সঙ্গে মিলে যায়, যারা দীর্ঘ দূরত্ব পাড়ি দেওয়ার জন্য অবিরাম ডানা ঝাপটানো কিংবা ডানা ভাসিয়ে উড়তেও সক্ষম। লিথোর্নিস আসলে লম্বা দূরত্বও পাড়ি দিতে পারতো। দূরবর্তী এলাকায় তাদের উপনিবেশও ছিল। প্যালিওগন্যাথরা ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে ওড়ার ক্ষমতা হারানোর পূর্বে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, পাখিরা সাধারণত দু’টি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ হওয়ার পরই ওড়ার ক্ষমতা হারাতে থাকে। সেটি হচ্ছে, খাদ্য মাটিতে পাওয়ার সুযোগ থাকলে এবং হুমকি দেওয়ার মতো কোনো শিকারি প্রাণী না থাকলে পাখিরা আর উড়তে চায় না।
জীবাশ্মের তথ্য বলছে যে, লিথোর্নিথিডসের ঠোঁটে বিশেষ হাড়ও ছিল। যার মাধ্যমে তারা পোকামাকড় ধরতে পারদর্শী ছিল। ধীরে ধীরে বিবর্তনের ধারায় কেও কেও উটপাখি এবং রিয়ার মতো দ্রুত দৌড়বিদ হয়ে ওঠে। আবার কেও কেও ক্যাসুয়ারির মতো বিশাল প্রজাতিতেও বিবর্তিত হয়। এরা শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক লাথির জন্য পরিচিতি লাভ করেছিলো।
বৃহত্তর বিবর্তনীয় তত্ত্বকে সমর্থন করে এইসব পাখি গতিশীল পূর্বপুরুষের বর্তমান প্রজাতি হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। এইসব উত্তরসূরি পরে আরও স্থিতিশীল কিংবা উড়তে অক্ষম রূপে বিবর্তিত হয়। রয়্যাল সোসাইটির বায়োলজি লেটার্স জার্নালে এইসব পাখির ছড়িয়ে পড়ার গবেষণা প্রকাশিত হয়। তথ্যসূত্র: আর্থ ডটকম।
