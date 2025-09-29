The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

বিনোদন

অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন শ্রদ্ধা কাপুর?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বলিউডে যেনো গুড নিউজের সময় অব্যাহত রয়েচে। বলিউড ডিভা ক্যাটরিনা কাইফ যখন মাতৃত্বের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ঠিক তখন বাতাসে গুঞ্জন বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন আরেক বলি সেনসেশন শ্রদ্ধা কাপুর।

অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন শ্রদ্ধা কাপুর? 1

এবার খবর বেরিয়েছে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাছেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর- এমন কথা শোনা যাচ্ছে বেশ কয়কদিন ধরে। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর হলো, সবকিছু ঠিক থাকলে এ বছরের শেষেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন এই অভিনেত্রী। তবে পাত্র কে, তা নিয়ে রয়েছে নানা আলোচনা।

বিভিন্নভাবে শোনা যাচ্ছে যে, প্রেমিক লেখক রাহুল মোদীকে বিয়ে করতে পারেন শ্রদ্ধা কাপুর। অনেকদিন ধরেই রাহুলের সঙ্গে শ্রদ্ধার ঘনিষ্ঠতার খবর ছড়িয়েছে। দু’জনকে একসঙ্গে বিমানে ভ্রমণ করতেও দেখা গেছে একাধিকবার, যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে নানা ছবি এবং ভিডিও। যদিও এই নিয়ে বার বার সাংবাদিকদের প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন শ্রদ্ধা কাপুর।

সম্প্রতি একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, শ্রদ্ধার খাওয়ার একটি মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করছেন রাহুল। সেই দৃশ্যে অভিনেত্রীকে লজ্জা পেতেও দেখা যায়। তারপর থেকেই বলিউডে আলোচনা জোরদার হয়েছে যে, ধীরে ধীরে নিজেদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে নিয়ে আসছেন তারা। যদিও বিয়ে নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণাই দেননি শ্রদ্ধা কিংবা রাহুল।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জানেন কি?

সেলেনা গোমেজ চুপিসারেই বিয়ে করলেন দীর্ঘদিনের প্রেমিককে

ঐশ্বরিয়া মায়ের কাছে থাকার নেপথ্যে কী?

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
বিনোদন

সিনেমার বাইরেও যাকে ‘ভিলেন’ বলে মনে করতেন অনেকেই!

বিনোদন

পরিণীতি চোপড়া এবার ভক্তদের জন্য সুখবর দিলেন

বিনোদন

টেইলর সুইফটের ‘দ্য অফিসিয়াল রিলিজ পার্টি অব আ শোগার্ল’: বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাচ্ছে ৩…

বিনোদন

টেলিভিশন নাটক রচনায় শফিকুর রহমান শান্তনু’র মাস্টারক্লাস ২৬ সেপ্টেম্বর

বিনোদন

দুর্গাপূজায় মুক্তি পাচ্ছে ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’

বিনোদন

২৪টি সিনেমাকে পেছনে ফেলেই অস্কার দৌড়ে নির্বাচিত ‘হোমবাউন্ড’

Loading...
More Stories

জোর করে অন্তরঙ্গ দৃশ্য ধারণ: কান্নায় ভেঙে পড়েন অভিনেত্রী

পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির বাংলাদেশে আসছেন

শাড়িতে মুগ্ধতা ছড়ালেন অভিনেতা তাহসান খানের পত্নী রোজা

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali