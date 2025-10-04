সাপ ব্যাঙ খাই নাকি ব্যাঙই সাপ খাই? এবার আস্ত সাপকে গিলে খেলো সোনা ব্যাঙ!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বাড়ির পাশে একটি ডোবার ধারে গাছপালার নীচে কিছু নড়াচড়া করতে দেখেন পলাশ নামে এক তরুণ। সেখানে দেখেন, ডোবার মধ্যে বসে একটি সাপকে গিলে খাচ্ছে আস্ত একটি ব্যাঙ!
আমরা জানি সাপ ব্যাঙ খাই। তবে এবার খাদকই পরিণত হলো খাদ্যে। ব্যাঙের শিকার হলো একটি হেলে সাপের বাচ্চা। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী সাপের প্রধান খাদ্যই হলো ব্যাঙ এবং ইঁদুর। সেই ঘটনারই সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য ধরা পড়লো ভারতের হাওড়ার বাগনানে। হাল্যান গ্রাম হলো পঞ্চায়েতের ছয়ানি গুজরট গ্রামে। দেখা গেছে, একটি সাপকে গিলে খাচ্ছে আস্ত একটি ব্যাঙ। সেই গ্রামের বাসিন্দা পরিবেশকর্মী পলাশ প্রধানের নজরে আসে অদ্ভুত এই দৃশ্যটি। তিনি সময় নষ্ট না করে ক্যামেরাবন্দি করেন সেই দৃশ্যের।
পলাশ বাড়িতে রোজকারের মতোই কাজকর্ম সারছিলেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ করেন যে, বাড়ির পাশে একটি ডোবার ধারে গাছপালার নীচে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। দেখেন, ডোবার ধারে একটি পূর্ণবয়স্ক সোনা ব্যাঙ কিংবা ইন্ডিয়ান বুল ফ্রগ একটি হেলে কিংবা বাফ্ স্ট্রাইপড্ সাপকে গিলে খাচ্ছে। ব্যাঙটির মুখ থেকে বেরিয়ে রয়েছে একটি জ্যান্ত সাপের মাথা এবং ধড়ের কিছুটা অংশ। বাঁচার কোনও উপায়ই নেই দেখে নড়াচড়া করছে না ছোট ওই সাপটি। পলাশ ব্যাঙটিকে বিরক্ত না করে এই বিরল মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেন। ভিডিও দেখা যায় ব্যাঙটি আস্তে আস্তে সাপটিকে গিলে ফেলছে। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।
এক্স এর ভিডিওটি দেখতে ক্লিক করুন
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
