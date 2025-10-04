The Dhaka Times
মুক্তি পেতে যাচ্ছে পপির ‘ডাইরেক্ট অ্যাটাক’

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দীর্ঘদিন পর অবশেষে প্রেক্ষাগৃহে আসতে যাচ্ছে চিত্রনায়িকা সাদিকা পারভিন পপির অভিনীত সিনেমা ‘ডাইরেক্ট অ্যাটাক’। আগামী ১৭ অক্টোবর সারাদেশে সিনেমাটি মুক্তি পাবে বলে জানিয়েছেন সিনেমাটির পরিচালক সাদেক সিদ্দিকী।

সিনেমাটি মুক্তি সম্পর্কে পরিচালক বলেন, কয়েকবার মুক্তির পরিকল্পনা করেও শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতির কারণে পিছিয়ে যেতে হয়। তবে এবার ১৭ অক্টোবর সিনেমাটি মুক্তি পাবে এটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের গল্প নিয়েই নির্মিত হয়েছে এই সিনেমাটি। এই সিনেমায় পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে অভিনয় করেছেন পপি। অপরদিকে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন আমিন খান। পপি এবং আমিন খান ছাড়াও এই সিনেমাতে অভিনয় করেছেন ইমন, অনিক রহমান অভি, শিরিন শিলাসহ প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, ২০২০ সালে ‘ডাইরেক্ট অ্যাটাক’ সিনেমার শুটিং শেষ হওয়ার পর হতেই আড়ালে চলে যান চিত্রনায়িকা পপি। সংসারী হয়ে ওঠেন, নতুন কোনো ছবির কাজেও আর অংশ নেননি। যে কারণে ‘ডাইরেক্ট অ্যাটাক’–ই দর্শকদের জন্য এই নায়িকার হয়তো শেষ উপহার হতে চলেছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

