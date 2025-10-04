মেটা এবার ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে বিজ্ঞাপন বন্ধের পরিধি বাড়াচ্ছে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারের সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এতে করে বিরক্ত হন অনেকেই।
এই সমস্যা সমাধানে ২০২৩ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোর ব্যবহারকারীদের জন্য অর্থের বিনিময়ে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে বিজ্ঞাপন বন্ধের সুযোগ চালু করে মেটা। তবে ব্যবহারকারীদের প্রকৃত বিকল্প না দেওয়া ও প্রতিযোগিতাবিরোধী আইন ভঙ্গের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটিকে গুনতে হয়েছে ২০ কোটি ইউরো (২৩২ মিলিয়ন ডলার) জরিমানা। তাই দীর্ঘদিন এই সুবিধার পরিধি বৃদ্ধি করেনি গুগল। এবার যুক্তরাজ্যে বসবাসকারীদের জন্য বিজ্ঞাপন ছাড়া ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারের সুযোগ চালু করতে চলেছে মেটা।
এই বিষয়ে মেটা জানিয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাজ্যে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের পেইড সংস্করণ চালু করা হবে। নির্দিষ্ট মাসিক ফি পরিশোধ করে ব্যবহারকারীরা চাইলেই প্ল্যাটফর্ম দু’টির বিজ্ঞাপনবিহীন অভিজ্ঞতাও নিতে পারবেন। যুক্তরাজ্যে ওয়েব সংস্করণে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম বিজ্ঞাপন ছাড়া ব্যবহার করতে মাসে ২.৯৯ পাউন্ড (প্রায় ৪ ডলার) খরচ করতে হবে। আইফোন এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ সংস্করণে খরচ হবে মাসে ৩.৯৯ পাউন্ড।
ব্লুমবার্গকে দেওয়া এক বিবৃতিতে মেটা জানিয়েছে যে, এই উদ্যোগ যুক্তরাজ্যকে ইইউ হতে পৃথক করেছে। ইইউ নিয়ন্ত্রকরা আইনের সীমা ছাড়িয়ে ব্যবহারকারীদের কম পার্সোনালাইজড বিজ্ঞাপন দেখাতে বাধ্যও করতে চাইছে, যা ব্যবহারকারী এবং ব্যবসা- উভয়ের জন্যই নেতিবাচক অভিজ্ঞতাও তৈরি করছে। তবে যুক্তরাজ্যের আইনের সঙ্গে আমাদের নতুন এই মডেল সামঞ্জস্যপূর্ণ।
নতুন এই সুবিধাটি চালুর পর ১৮ বছরের বেশি বয়সী ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের নতুন সাবস্ক্রিপশন মডেলের বিষয়ে বার্তাও পাঠাবে মেটা। তবে ব্যবহারকারীরা চাইলেই বর্তমানের মতোই বিনামূল্যে বিজ্ঞাপনসহ ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করতে পারবেন। তথ্যসূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org