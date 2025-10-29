The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

তথ্য প্রযুক্তি

এআই চ্যাটবটে কথোপকথনের তথ্য মেটা ব্যবহার করবে বিজ্ঞাপন দেখানোর কাজে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ এখন থেকে মেটা তাদের গোপনীয়তা নীতিতে বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে। এর প্রভাব পড়বে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ও মেসেঞ্জারের কোটি কোটি ব্যবহারকারীর ওপর।

এআই চ্যাটবটে কথোপকথনের তথ্য মেটা ব্যবহার করবে বিজ্ঞাপন দেখানোর কাজে 1

আগামী ১৬ ডিসেম্বর হতে ব্যবহারকারীদের এআই চ্যাটবট এবং অন্যান্য সৃজনশীল টুল ব্যবহারের তথ্য বিজ্ঞাপন পার্সোনালাইজেশনের কাজে লাগানো হবে বলে জানা গেছে।

মেটার এআই চ্যাটবট এবং অন্যান্য সুবিধা আগের মতোই বিনামূল্যে ব্যবহার করা যাবে। ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সরাসরি কোনো অর্থ নেওয়ার পরিকল্পনা নেই এই প্রতিষ্ঠানটির। তবে বিজ্ঞাপন হতে আয় বাড়ানোই এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞাপনই মেটার আয়ের প্রধান উৎস এবং নতুন নীতির মাধ্যমে সে আয় আরও শক্তিশালী হবে। মেটা বলছে যে, এআই ব্যবহারের তথ্য কাজে লাগানো গেলে বিজ্ঞাপন আরও প্রাসঙ্গিক মনে হবে। যদি কোনো ব্যবহারকারী হোয়াটসঅ্যাপের চ্যাটবটে ব্যায়াম পরিকল্পনা জানতে চান, তবে পরে ইনস্টাগ্রামে তার সামনে ফিটনেস সামগ্রীর বিজ্ঞাপনও আসতে পারে।

তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এতে নতুন ধরনের উদ্বেগও তৈরি হবে। ব্যবহারকারীর কাছে সহায়ক টুল এবং নজরদারি ব্যবস্থার সীমারেখা অস্পষ্ট হয়েও উঠতে পারে। কারণ হলো, কোনো ধরনের অপ্ট–আউট সুবিধাও থাকবে না। যে কারণে ভ্রমণসংক্রান্ত তথ্য খোঁজা থেকে শুরু করে রান্নার রেসিপি পর্যন্ত প্রতিদিনের নানা প্রশ্ন মেটার বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্কে যুক্ত হবে।

মেটা জানিয়েছে যে, রাজনীতি, ধর্ম, স্বাস্থ্য, যৌনতা কিংবা বর্ণ নিয়ে কথোপকথনের তথ্য বিজ্ঞাপন দেখানোর কাজেও ব্যবহার করা হবে না। তবে শখ, পছন্দ বা কেনাকাটাসংক্রান্ত তথ্য বিজ্ঞাপনের জন্যই ব্যবহার করা হবে। যেহেতু মেটার প্ল্যাটফর্মগুলো একে অপরের সঙ্গেই যুক্ত, তাই ফেসবুকের চ্যাটবটে দেওয়া তথ্য ইনস্টাগ্রামে দেখা বিজ্ঞাপনের ধরন প্রভাবিতও করতে পারে। প্রযুক্তি খাতের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোও এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। অ্যামাজন ইতিমধ্যেই অ্যালেক্সা প্লাস–এ কথোপকথনের ভেতর সরাসরি বিজ্ঞাপন চালুর ঘোষণাও দিয়েছে। গুগল এবং মাইক্রোসফটও জেনারেটিভ এআইতে বিজ্ঞাপনের পরীক্ষা করছে। তবে তারা একে ‘স্পন্সরড রেজাল্ট’ হিসেবেও উপস্থাপন করছে। যে কারণে মেটাও এই প্রচলিত প্রবণতার দিকে এগোচ্ছে।

মেটার হিসাব মতে, বর্তমানে প্রতি মাসে ১০০ কোটির বেশি মানুষ তাদের এআই সেবা ব্যবহার করে আসছেন। এতে এআই বর্তমানে বিশাল ডেটার ভান্ডারে পরিণত হয়েছে। চ্যাটবটের কথোপকথনকে বিজ্ঞাপনের সংকেত হিসেবেও কাজে লাগিয়ে মেটা তাদের মূল আয়ের উৎস বিজ্ঞাপন ব্যবসার সঙ্গেই এআই সরাসরি যুক্ত করছে। অর্থাৎ, যতো বেশি ব্যবহারকারী চ্যাট করবেন, বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে তাদের মূল্যও ততোই বাড়বে। তথ্যসূত্র : নিউজ১৮ ডটকম।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

তরুণদের জন্য রাইজ বর্তমানে এআই–চালিত ডিজিটাল হাব

ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করতে ফেসবুক রিলসে বড় পরিবর্তন…

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
তথ্য প্রযুক্তি

মেটা এবার ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে বিজ্ঞাপন বন্ধের পরিধি বাড়াচ্ছে

তথ্য প্রযুক্তি

এআইতে বিপুল বিনিয়োগ করেও মুনাফা নেই!

তথ্য প্রযুক্তি

কিশোর-কিশোরীদের নিরাপদে এআই ব্যবহারের সুযোগ দিবে মেটা

তথ্য প্রযুক্তি

এআই দিয়ে তৈরি লেখা শনাক্তের কৌশল জেনে নিন

তথ্য প্রযুক্তি

কারণ এআই: মাইক্রোসফট ৯ হাজার কর্মী ছাঁটাই করছে!

তথ্য প্রযুক্তি

ম্যালওয়্যার নতুন এক কৌশলে চুরি করছে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের তথ্য

Loading...
More Stories

অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন থেকে এক মিনিটেই চুরি হতে পারে…

জেমেনাই এআই ও ৬ বছরের আপডেট সুবিধা নিয়ে দেশের বাজারে…

১১ ইঞ্চি পর্দার নতুন ট্যাবলেট কম্পিউটার এখন বাজারে

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali