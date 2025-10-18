The Dhaka Times


টম ক্রুজ-অ্যানা মহাকাশে বিয়ের পরিকল্পনা করছেন!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দীর্ঘদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল অভিনেত্রী অ্যানা দে আরমাসের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন খ্যাতিমান হলিউড তারকা টম ক্রুজ। তাদের বিভিন্ন সময় একসঙ্গে দেখা যায়। অবশেষে প্রেমিকার সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন টম ক্রুজ।

টম ক্রুজ-অ্যানা মহাকাশে বিয়ের পরিকল্পনা করছেন! 1

দুই হলিউড তারকা কবে বিয়ে করছেন বা কোথায় করছেন, তা কিছুই এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে হলিউডে গুঞ্জন, মহাকাশে বিয়ে করার ইচ্ছে রয়েছে এই তারকা যুগলের। যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেননি তারা। যদিও টম এবং আনার বাগদানও সম্পন্ন হয়নি। এমনকি তারকা যুগল তাদের সম্পর্ক নিয়েও এখন পর্যন্ত মুখ খোলেননি। তবে অ্যানাকে নিয়ে যে টম বড় একটা কিছু ভাবছেন, সেটিই শোনা যাচ্ছে ঘনিষ্ঠ মহলে।

শুধু তাই নয়, তারা ‘মিশন ইমপসিবল’-এর স্টান্টের মতোই রোমাঞ্চকর করে তুলতে চান তাদের বিশেষ মুহূর্তগুলো।

একটি সূত্রের খবর অনুযায়ী জানা যায়, টম ক্রুজ মহাকাশ ভ্রমণ নিয়ে অবসেসড। সুতরাং, মহাকাশে বিয়ের বিষয়টি টমকে বেশ এক্সাইটেড করে তুলেছে বলেও শোনা যাচ্ছে। স্পেসে গিয়ে শুধু বিয়েই নয়, স্কাই-ডাইভিং নিয়েও প্ল্যানিং করছেন টম ক্রুজ। তবে কবে বিয়ে করছেন ও কিভাবে করছেন, এই সবটাই বর্তমানে হাওয়ায় ভাসছে।

এ বছরের শুরুতেই সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৬৩ বছরের টম ক্রুজ ও ৩৭ বছর বয়সী অ্যানার। গত জুলাইতে একসঙ্গে তাদের দেখাও যায়। এখন তাদের এই সম্পর্কে সিলমোহর পড়ার অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের অনুরাগীরা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জানেন কি?

কাজলকন্যা নিসার প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটপাড়ার ভক্তরা

এবার বাচ্চা সামলাবেন মিস্টার বিন!

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

