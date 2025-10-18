The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

আন্তর্জাতিক খবর

হামাস এখনই অস্ত্র ত্যাগ করতে রাজি নয়

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস এখনই অস্ত্র ত্যাগ করতে রাজি নন বলে জানিয়েছেন গোষ্ঠীটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য মোহাম্মদ নাজ্জাল। দোহায় বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এই মুহূর্তে তাদের মূল লক্ষ্য গাজা পুনর্গঠন করা।

হামাস এখনই অস্ত্র ত্যাগ করতে রাজি নয় 1

হামাস নেতা নাজ্জাল আরও বলেছেন, তারা গাজায় একটি অন্তর্বর্তীকালীন সময় নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে চায় ও নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতেও পারছে না। তিনি জানান যে, হামাস বন্দি বিনিময়, যুদ্ধবিরতি এবং গাজায় ত্রাণ প্রবেশে সম্মতি দিয়েছে, তবে অস্ত্র হস্তান্তর সংক্রান্ত ধারা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি, যা আলোচনা সাপেক্ষেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য নাজ্জাল বলেন যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা পুনর্গঠনের জন্য তারা ৫ বছরের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে যুদ্ধবিরতিতে রাজি। তবে তারপর কী হবে, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নির্ভর করছে ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ‘আশা ও দিগন্ত’ দেখানোর ওপরে।

তিনি আরও বলেন, এই অন্তর্বর্তী সময়ে গাজায় প্রযুক্তিনির্ভর বেসামরিক প্রশাসন থাকলেও নিরাপত্তার জন্য হামাস মাঠে উপস্থিত থাকবে। নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে নাজ্জাল পাল্টা প্রশ্নও করেন, “এই যে আপনি নিরস্ত্রীকরণের কথা বলছেন, তার মানে কী? অস্ত্রগুলো কাকে এবং কেনো হস্তান্তর করা হবে? ইসরায়েইল কী তার পারমাণবিক অস্ত্রগুলো জমা দেবে? কেনো ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংসের কথা বলা হয়, অথচ ইসরায়েইলকে কিন্তু তা বলা হয় না।’

সম্প্রতি গাজায় প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে নাজ্জাল বলেন যে, প্রকাশ্যে যেসব মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো মূলত যুদ্ধকালীন ‘ব্যতিক্রমী ঘটনা’। তার দাবি, ওইসব নিহতরা হত্যাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত ছিলেন। অপরদিকে, চুক্তির প্রথম ধাপ অনুযায়ী গত বুধবার খোলার কথা থাকলেও হামাসের দেরিতে মরদেহ হস্তান্তরের কারণে স্থগিত হওয়া রাফা সীমান্ত ক্রসিং আগামী রবিবার নাগাদ খুলে দেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছে ইসরায়েইল।

ইতিমধ্যে, ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মুস্তাফা যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার জন্য ৫ বছর মেয়াদি পুনর্গঠন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন, যার আনুমানিক ব্যয় হবে ৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই প্রকল্পে ১৮টি খাতের ৫৬টি উপ-প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে ও মুস্তাফা জানান যে, প্রথম ধাপে ৬ মাসের জরুরি পুনরুদ্ধার, দ্বিতীয় ধাপে ৩ বছরের পুনর্গঠন ও তৃতীয় ধাপে চলবে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্গঠন কার্যক্রম। -রয়টার্স-এর তথ্য।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

গাজার একটি গোত্রের সঙ্গে হামাসের সংঘর্ষে অন্তত ২৭ জন নিহত

হামাসকে ‘শেষবারের মতো সতর্ক’ করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
আন্তর্জাতিক খবর

শর্ত মানলেই ইসরায়েলি জিম্মিদের কাছে খাবার পাঠাবে হামাস

আন্তর্জাতিক খবর

গাজায় নতুন করে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মিশরের: রাজি হয়নি হামাস

আন্তর্জাতিক খবর

এবার হামাসকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাতিলের হুমকি দিলেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক খবর

হামাসের নতুন প্রধান হলেন খালেদ মাশাল

আন্তর্জাতিক খবর

ইসরায়েল হামাসের সঙ্গে আলোচনাকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে: রাশিয়া

আন্তর্জাতিক খবর

যুদ্ধবিরতিতে হামাস রাজি হলেও তালবাহানা করছে ইসরায়েল

Loading...
More Stories

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ১১ ফিলিস্তিনি…

গাজায় আবারও অভিযান চালাতে পারে ইসরায়েল: ডোনাল্ড ট্রাম্প

গাজার সব সীমান্ত খুলে দেওয়ার আহ্বান জানালো জাতিসংঘ ও রেড…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali