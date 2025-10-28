পুরুষদের ত্বকের যত্নে করণীয় জেনে নিন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ত্বকের যত্ন মানেই শুধু নারীদের বিষয়- এই ধারণা এখন অতীত। আধুনিক যুগে পুরুষেরাও সমানভাবে ত্বকের যত্নে মনোযোগ দিচ্ছেন।
কারণ নিয়মিত যত্ন না নিলে ধুলোবালি, সূর্যের রশ্মি, ঘাম এবং দূষণের কারণে পুরুষদের ত্বকও রুক্ষ, কালচে ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পুরুষদের ত্বক নারীদের তুলনায় ঘন এবং তৈলাক্ত হলেও সঠিক যত্ন না নিলে তা দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ত্বক পরিষ্কার এবং সুস্থ রাখতে কিছু নিয়মিত যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
ত্বক পরিষ্কার রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। পুরুষদের ত্বকে ঘাম এবং ধুলো জমে সহজেই রোমকূপ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে ব্রণ, ব্ল্যাকহেডস বা ইনফেকশন দেখা দেয়। প্রতিদিন সকালে এবং রাতে মুখ ধোয়ার অভ্যাস করা উচিত। এজন্য পুরুষদের ত্বকের উপযোগী কোনো হালকা ফেসওয়াশ ব্যবহার করা ভালো। সাবান দিয়ে মুখ ধোয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এটি ত্বক শুষ্ক করে ফেলে।
এক্সফোলিয়েশন বা মৃত কোষ পরিষ্কার করা। সপ্তাহে অন্তত দুইবার স্ক্রাব ব্যবহার করলে মৃত কোষ দূর হয় এবং ত্বক উজ্জ্বল দেখায়। তবে খুব শক্তভাবে ঘষা যাবে না, এতে ত্বকের উপরের স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। স্ক্রাব করার পর অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে, যাতে ত্বক আর্দ্র থাকে।
ময়েশ্চারাইজিং বা ত্বকে আর্দ্রতা বজায় রাখা। অনেক পুরুষ মনে করেন ময়েশ্চারাইজার শুধু নারীদের জন্য, কিন্তু এটি ভুল ধারণা। নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে ত্বক নরম থাকে, রুক্ষতা কমে এবং বয়সের ছাপ দেরিতে পড়ে। গরমের সময় হালকা ওয়াটার-বেসড এবং শীতকালে অয়েল-বেসড ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা উচিত।
সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে সুরক্ষা। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকে পিগমেন্টেশন, কালচে দাগ এবং বার্ধক্যের ছাপ ফেলে। তাই বাইরে বের হওয়ার আগে কমপক্ষে SPF ৩০ যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করা আবশ্যক। যারা নিয়মিত বাইরের কাজে যুক্ত, তাদের ২–৩ ঘণ্টা পর পর সানস্ক্রিন পুনরায় লাগানো উচিত।
পঞ্চমত, দাড়ি-গোঁফের যত্ন। দাড়ি কামানোর সময় অনেকেই ত্বক কেটে ফেলেন কিংবা ইনফেকশনে ভোগেন। তাই শেভ করার আগে হালকা গরম পানিতে মুখ ধুয়ে নেওয়া এবং ভালো মানের শেভিং ক্রিম ব্যবহার করা উচিত। শেভের পর অ্যালকোহলমুক্ত আফটারশেভ লোশন লাগালে ত্বক মসৃণ থাকে এবং জ্বালাভাব কমে।
এ ছাড়াও সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপন ত্বকের সুস্থতায় বড় ভূমিকা রাখে। প্রতিদিন প্রচুর পানি পান করা, ফলমূল এবং শাকসবজি খাওয়া এবং ঘুম যথেষ্ট নেওয়া জরুরি। তেল-চর্বিযুক্ত এবং ভাজাপোড়া খাবার কম খেলে ত্বক পরিষ্কার থাকে। ধূমপান এবং অতিরিক্ত কফি পান ত্বক শুষ্ক করে, তাই এসব অভ্যাস পরিহার করা উচিত।
পুরুষদের ত্বকের যত্ন কোনো বিলাসিতা নয়, বরং এটি আত্মবিশ্বাস এবং পেশাদারিত্বের প্রতীক। নিয়মিত পরিষ্কার, ময়েশ্চারাইজিং, সানস্ক্রিন ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তুললে ত্বক শুধু ভালোই থাকবে না, বরং আপনাকে আরও সতেজ এবং আকর্ষণীয় দেখাবে। পুরুষদেরও তাই নিজের ত্বকের যত্ন নেওয়াকে দৈনন্দিন রুটিনের অংশ করে তোলা উচিত।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org