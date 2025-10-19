The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

বিনোদন

আইয়ুব বাচ্চুকে নিয়ে আবেগঘন পোস্ট স্ত্রীর

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দেশের ব্যান্ড সংগীতের কিংবদন্তি গায়ক আইয়ুব বাচ্চু রুপালি গিটার ফেলে অনেক বছর আগেই চলে গেছেন। তবু ভক্তদের হৃদয়ে এখনও তিনি প্রাণবন্তই রয়েছেন। ভক্তরা এখনও গানের মাধ্যমে তাকে স্মরণ করেন।

আইয়ুব বাচ্চুকে নিয়ে আবেগঘন পোস্ট স্ত্রীর 1

২০১৮ সালের ১৮ অক্টোবর, মাত্র ৫৬ বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান এই সংগীত শিল্পী। গতকাল (শনিবার) তার সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকীতে পরিবার, বন্ধু এবং ভক্তরা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করেছেন তাকে।

এই দিনে ফেসবুকে একটি ছবি শেয়ার করে আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন আইয়ুব বাচ্চুর স্ত্রী ফেরদৌস আক্তার চন্দনা।

তিনি সেখানে লিখেছেন, ‘জীবন বড়ই বিচিত্র, সন্ধ্যা কাটে না, অথচ দিব্যি বছর ঘুরে বছর আসে। দেখতে দেখতে ৭ বছর…’

আইয়ুব বাচ্চু এবং ফেরদৌস আক্তার চন্দনার প্রেম শুরু হয়েছিল বিয়ের আগেই। দীর্ঘ বন্ধুত্বের পর ১৯৯১ সালের ৩১ জানুয়ারি তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের দুই সন্তান রয়েছে- মেয়ে ফাইরুজ সাফরা আইয়ুব এবং ছেলে আহনাফ তাজওযার আইয়ুব।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

বিনোদন

এবার বাচ্চা সামলাবেন মিস্টার বিন!

বিনোদন

নতুন পরিচয়ে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন তাসনিয়া ফারিণ

বিনোদন

এমা অ্যাওয়ার্ড জিতলো বাংলাদেশি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘নিশি’

বিনোদন

এবার শাকিবের নায়িকা হয়ে আসছেন ঐশী

বিনোদন

মর্যাদাপূর্ণ এমা অ্যাওয়ার্ডে মনোনয়ন পেলো বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘নিশি’

বিনোদন

নতুন এক চ্যালেঞ্জের মুখে হৃতিক রোশন

রাস্তার ধারে শালপাতার থালায় খাবার খেলেন অভিনেতা রজনীকান্ত

চলচ্চিত্র ‘কানতারা’: ৩ দিনেই দেড়শ কোটি পার!

মেহজাবীনের ‘সাবা’ সিনেমায় কী আছে?

