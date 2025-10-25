The Dhaka Times
তথ্য প্রযুক্তি

১১ ইঞ্চি পর্দার নতুন ট্যাবলেট কম্পিউটার এখন বাজারে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ এবার দেশের বাজারে ‘ব্ল্যাক শার্ক প্যাড ৭’ মডেলের নতুন অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট কম্পিউটার নিয়ে এলো টেকটাইম।

১১ ইঞ্চি পর্দার নতুন ট্যাবলেট কম্পিউটার এখন বাজারে 1

শাওমির সহ–ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত ব্ল্যাক শার্কের তৈরি ১১ ইঞ্চি আইপিএস এলসিডি পর্দার ট্যাবলেট কম্পিউটারটির রিফ্রেশ রেট ৯০ হার্টজ হওয়ায় খুব সহজেই ভালো মানের ছবি এবং ভিডিও দেখা যায়। সম্প্রতি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে টেকটাইম।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অ্যান্ড্রয়েড ১৫ অপারেটিং সিস্টেমে চলা ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে মিডিয়াটেক হেলিও জি৮৮ প্রসেসর সহ সংস্করণভেদে ৬ এবং ৮ গিগাবাইট র‍্যাম রয়েছে। ট্যাবলেট কম্পিউটারটির ধারণক্ষমতা ১২৮ গিগাবাইট, যা মাইক্রো এসডি কার্ডের মাধ্যমে ১ টেরাবাইট পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব।

৭ হাজার ৭০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিযুক্ত ট্যাবলেট কম্পিউটারটি দ্রুত চার্জ করার পাশাপাশি দীর্ঘ সময় ব্যবহারও করা যায়। যে কারণে ব্যাটারির চার্জ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। ডলবি অ্যাটমস সাউন্ডযুক্ত ট্যাবলেট কম্পিউটারটি ওয়াই–ফাই ও ফোর–জি প্রযুক্তি সমর্থন করে। এটির দাম ধরা হয়েছে ২৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

