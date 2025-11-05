যেভাবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ মানুষ সামাজিক জীব। একা থেকে কারও পক্ষেই জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের চারপাশে যে মানুষগুলো বাস করে- তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এই মানুষগুলোই আমাদের প্রতিবেশী। ভালো প্রতিবেশী মানে শুধু পাশের বাসার মানুষ নয়, বরং একটি নির্ভরযোগ্য বন্ধন, পারস্পরিক সহানুভূতির সম্পর্ক। কিন্তু আধুনিক জীবনের ব্যস্ততায় অনেকেই এখন প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ভুলে যাচ্ছেন। অথচ সামান্য সচেতনতা এবং আন্তরিকতা দিয়ে এই সম্পর্ক সুন্দরভাবে বজায় রাখা সম্ভব।
প্রথমেই দরকার ভদ্রতা এবং সম্মানবোধ। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলার সময় ভদ্রভাবে আচরণ করা, তাদের মতামতকে শ্রদ্ধা করা সম্পর্ক মজবুত করে। এমনকি কোনো বিষয়ে মতের অমিল হলেও তা যেন বন্ধুত্ব নষ্ট না করে। ভদ্রভাবে নিজের মত প্রকাশ করলে অপর পক্ষও সম্মান দেখায়।
সহযোগিতার মনোভাব রাখা উচিত। কারও বিপদে এগিয়ে যাওয়া, প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া- এগুলোই ভালো সম্পর্কের মূল চাবিকাঠি। যেমন, কারও পরিবারে অসুস্থতা দেখা দিলে খোঁজ নেওয়া, প্রয়োজনে ওষুধ বা গাড়ির সাহায্য দেওয়া- এই ছোট ছোট কাজগুলো মানুষে মানুষে ভালোবাসা বাড়ায়।
অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ না করা জরুরি। অনেক সময় প্রতিবেশীদের ব্যক্তিগত বিষয়ে অযথা জড়ানো বা কৌতূহল দেখানো বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। সম্পর্ক রাখার মানে এই নয় যে, অন্যের ব্যক্তিগত জীবনে অনধিকার প্রবেশ করা যাবে। পরিমিত যোগাযোগ এবং সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয়।
সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ সম্পর্ককে দৃঢ় করে। ঈদ, পূজা, জন্মদিন বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ করা কিংবা তাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া- এই সৌজন্যই সম্পর্ককে উষ্ণ রাখে। এমনকি এলাকার মসজিদ, মন্দির, স্কুল কিংবা সমাজকল্যাণমূলক কাজে একসঙ্গে অংশ নিলেও পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পায়।
শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশীদের বিরক্ত করে এমন আচরণ যেমন উচ্চ শব্দে গান বাজানো, বর্জ্য ফেলা বা গাড়ি পার্কিং নিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি- এইসব পরিহার করা উচিত। কারণ, এমন তুচ্ছ বিষয় থেকেই অনেক সময় বড় বিবাদ শুরু হয়।
মনে রাখতে হবে যে- ভালো প্রতিবেশী মানে একে অপরের সুখ-দুঃখে পাশে থাকা, একে অপরের প্রতি সহমর্মী হওয়া। সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা কোনো বিলাসিতা নয়, এটি সামাজিক দায়িত্বও বটে।
তাই প্রতিদিনের জীবনে সামান্য সৌজন্য, সহানুভূতি এবং যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা যদি প্রতিবেশীদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখি, তবে আমাদের বসবাসের পরিবেশ হয়ে উঠবে আরও মানবিক, নিরাপদ এবং আনন্দময়। ভালো প্রতিবেশীই পারে জীবনের কঠিন মুহূর্তে মানসিক আশ্রয় হতে- যা কেবল সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ভিত্তিতেই সম্ভব।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org