২৮ বছর বয়সেই এ প্রজন্মের সবার কাছেই আইকন সুইনি

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ হলিউডের এক উজ্জ্বল তারকা সিডনি সুইনি। বয়স মাত্র ২৮ বছর বয়সেই তিনি হয়ে উঠেছেন নতুন প্রজন্মের এক আইকন।
যিনি একইসঙ্গে সংবেদনশীল, বেপরোয়া, আত্মসচেতন ও এক অদ্ভুত বাস্তবতার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। ওয়াশিংটনের শান্ত, নির্জন, পাহাড়ের কোলঘেরা ছোট্ট শহর স্পোকেন, সেখান থেকেই যাত্রা শুরু এই প্রতিভাবান অভিনেত্রীর।
এক মধ্যমবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া সিডনি ১১ বছর বয়সে নিজের ক্যারিয়ারের পরিকল্পনা লিখে ফেলেছিলেন একটি খাতায়। ৫ বছরের লক্ষ্য, তিনি কোন কোন অডিশনে অংশ নেবেন, কাকে কীভাবে মুগ্ধ করবেন-সব কিছুরই ছিল খুঁটিনাটি এই রোডম্যাপ। সেই কঠোর পরিকল্পনা এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তিই তাকে নিয়ে আসে লস অ্যাঞ্জেলেসে। শুরু হয় অভিনয়ের এক চ্যালেঞ্জ।
২০০৯ সালে ‘হিরোস’ কিংবা ‘ক্রিমিনাল মাইন্ডস’-এর মতো জনপ্রিয় টিভি সিরিজে ছোট ছোট চরিত্রে তার দেখা পাওয়া গেলেও, সাফল্যের দুয়ার খুলে যায় নেটফ্লিক্সের সিরিজ ‘এভরিথিং সাকস’-এ অভিনয়ের পরই। তারপর এলো এইচবিওর ‘দ্য হ্যান্ডমেইডস টেল’-এ ইডেন স্পেনসার চরিত্রে তারই অভিনয়, যা তাকে মূলধারার দর্শকদের নজরে নিয়ে আসে।
তার খ্যাতির সত্যিকার বিস্ফোরণটিই ঘটে এইচবিওর কাল্ট সিরিজ ‘ইউফোরিয়া’তে। ক্যাসি হাওয়ার্ড নামে এক জটিল, আবেগপ্রবণ, ট্রমাটিক এবং আত্মসমালোচনামূলক কিশোরী চরিত্রে তিনি যেনো জীবন্ত শিল্প হয়ে ওঠেন। ইউফোরিয়া’র সাফল্যের পর সিডনি নিজেকে আর আটকে রাখেননি একধরনের চরিত্রে।
এরপর তিনি অভিনয় করেন ‘দ্য হোয়াইট লোটাস’-এ। ওখানে তার অভিনয় তাকে এনে দেয় প্রথম এক বড় ধরনের স্বীকৃতি-এমি অ্যাওয়ার্ডের নমিনেশন। ২০২৩ সালের একেবারে শেষ দিকে মুক্তি পায় রোমান্টিক কমেডি ‘এনিওয়ান বাট ইউ’। এই সিনেমায় সুইনি এবং গ্লেন পাওয়েলের রোমান্স সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একেবারে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। দর্শকরাও ভালোবেসে ফেলেন তাদের প্রাণবন্ত কেমিস্ট্রি।
এই মুহূর্তে সিডনি শুধু হলিউডের একজন তারকা নন; তিনি এই প্রজন্মের কণ্ঠস্বর। তিনি শুধু অভিনয় নয়, নিজের গল্প বলার মালিকানাও নিচ্ছেন। তার প্রতিষ্ঠিত প্রযোজনা সংস্থা ‘ফিফটি ফিফটি ফিল্মস’ সক্রিয়ভাবে নতুন এবং প্রান্তিক নারী পরিচালকদের সুযোগ করে দিচ্ছে। আসছে এই নভেম্বরে মুক্তি পাচ্ছে সিডনি অভিনীত নতুন সিনেমা ‘ক্রিস্টি’। এই সিনেমাটিতে তিনি অভিনয় করেছেন এক নারীযোদ্ধার চরিত্রে।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org