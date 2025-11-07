অনিরাপদ ওয়েবসাইটে ঢোকার আগেই গুগল ক্রোম সতর্ক করবে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ইন্টারনেট ব্যবহারে নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে বড় এক পদক্ষেপ নিচ্ছে গুগল। ২০২৬ সালের অক্টোবর হতে প্রকাশিতব্য ক্রোম ব্রাউজারের ১৫৪তম সংস্করণে ডিফল্টভাবে সব ওয়েবসাইট নিরাপদ এইচটিটিপিএস (হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল সিকিউর) সংযোগেই লোড হবে।
কোনো ওয়েবসাইট যদি এখনও অনিরাপদ এইচটিটিপি (হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল) প্রোটোকলেই চলে, তবে সেই সাইটে প্রবেশের পূর্বে ব্যবহারকারীর অনুমতি চাইবে গুগল ক্রোম।
গুগল ২০২১ সালে ‘এইচটিটিপিএস ফার্স্ট মোড’ চালু করেছিলো। ওই সুবিধা চালু থাকলে ব্যবহারকারীরা চাইলেই ব্রাউজারে ‘অলওয়েজ ইউজ সিকিউর কানেকশনস’ অপশনটি তখন সক্রিয় করতে পারতেন। এতে ক্রোম প্রথমে নিরাপদ সংযোগে সাইটে প্রবেশের চেষ্টাও করে। সংযোগ না পাওয়া গেলে তখন সতর্কবার্তা দেখায়। এবার গুগল ওই ফিচারটি ডিফল্টভাবে সক্রিয় করতে যাচ্ছে, যাতে ব্যবহারকারীরা অনিরাপদ সংযোগে কোনো ওয়েবসাইটেই যাতে প্রবেশ না করেন ও মাঝপথে কেও ডেটা চুরি কিংবা বিকৃত করতে না পারে।
গুগলের ক্রোম নিরাপত্তা দল এক বিবৃতিতে বলেছে যে, ২০২৬ সালের অক্টোবর মাসে ক্রোম ১৫৪ সংস্করণ প্রকাশের সময় হতে ডিফল্টভাবে অলওয়েজ ইউজ সিকিউর কানেকশনসটি চালু করা হবে। যে কারণে কোনো ওয়েবসাইটে নিরাপদ সংযোগ না থাকলে প্রথমবার প্রবেশের পূর্বে ক্রোম ব্যবহারকারীর অনুমতি চাইবে।
গুগল আরও জানিয়েছে যে, এই অনিরাপদ সংযোগের সুযোগ নিয়েই আক্রমণকারীরা ব্রাউজারের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ও ব্যবহারকারীর অজান্তেই ক্ষতিকর কনটেন্ট, ম্যালওয়্যার কিংবা বিভ্রান্তিকর তথ্যও পাঠাতে পারে। এতে তথ্য চুরি কিংবা সামাজিক প্রকৌশলভিত্তিক আক্রমণের ঝুঁকিও থাকে।
তবে বলা হয়েছে, ক্রোম একই ওয়েবসাইটে বারবার সতর্কবার্তা দেখাবে না। কোনো অনিরাপদ সাইট নিয়মিত ব্যবহার করলে সেই সাইটটিতে আর সতর্কতা দেখানো হবে না। নতুন কিংবা খুব কম দেখা ওয়েবসাইটে ঢোকার সময় কেবল সতর্কবার্তা দেখানো হবে। ব্যবহারকারীরা চাইলেই শুধুমাত্র পাবলিক ওয়েবসাইটের জন্য এই সতর্কতা চালু রাখতে পারবেন বা পাবলিক এবং ব্যক্তিগত দুই ধরনের সাইটের জন্য সেটিংটি সক্রিয় করতে পারবেন। যদিও ব্যক্তিগত কিংবা অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত ওয়েবসাইটগুলোর মধ্যে কিছু ঝুঁকি থাকেই, তবু সেগুলো সাধারণত পাবলিক সাইটের তুলনায় অনেক কম ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ হলো, এইসব সাইট সাধারণত গৃহস্থালি ওয়াই–ফাই কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কে সীমাবদ্ধ থাকে, যেখানে বাইরের আক্রমণের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবেও কম।
গুগল আরও জানিয়েছে যে, এই পরিবর্তনে ব্যবহারকারীদের ঘন ঘন সতর্কবার্তা দেখার আশঙ্কাও নেই। বর্তমানে ইন্টারনেটে ৯৫ থেকে ৯৯ শতাংশ ওয়েবসাইট ইতিমধ্যেই নিরাপদ এইচটিটিপিএস প্রোটোকলও ব্যবহার করছে, যেখানে ২০১৫ সালে এই হার ছিল মাত্র ৩০ হতে ৪৫ শতাংশ।
সব ব্যবহারকারীর জন্যই সুবিধাটি চালুর পূর্বে, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিতব্য ক্রোমের ১৪৭তম সংস্করণে ‘এনহান্সড সেফ ব্রাউজিং’ সুবিধা ব্যবহারকারী এক’শ কোটি মানুষের জন্য প্রকাশ্য ওয়েবসাইটে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ‘অলওয়েজ ইউজ সিকিউর কানেকশনস’ চালু করা হবে।
এই বিষয়ে গুগল বলেছে যে, ‘আমরা আশা করছি, এই পরিবর্তন অধিকাংশ ব্যবহারকারীর জন্যই নির্বিঘ্ন হবে। তবে কেও চাইলে ব্রাউজারের সেটিং হতে “অলওয়েজ ইউজ সিকিউর কানেকশনস” বন্ধও করতে পারবেন। ওয়েব ডেভেলপার কিংবা তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবীদের এখনই এই ফিচারটি সক্রিয় করে রাখা উচিত হবে, যাতে আগেভাগেই অনিরাপদ ওয়েবসাইট শনাক্ত করা সম্ভব হয়।’
ইন্টারনেট নিরাপত্তা বাড়াতে গুগল পূর্বেও বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলো। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে ক্রোমে ‘এইচটিটিপিএস আপগ্রেড’ নামে একটি ফিচার যোগ করা হয়, যা ওয়েবপেজের অভ্যন্তরীণ এইচটিটিপি লিংক স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিরাপদ সংযোগে রূপান্তর করতো। তথ্যসূত্র: ব্লিপিংকম্পিউটার ডটকম।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org