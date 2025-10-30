The Dhaka Times
এক দশক পর নতুন গান নিয়ে আবার ফিরছেন অর্ণব

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সংগীতশিল্পী শায়ান চৌধুরী অর্ণব এর গান মানেই বিশেষ কিছু। ১০ বছরের বিরতির পর নতুন অ্যালবাম নিয়ে ফিরে আসছেন তিনি। তার নতুন এই একক অ্যালবামের নাম হলো ‘ভাল্লাগেনা’।

সম্প্রতি অর্ণব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অ্যালবামটির কাভার ছবি প্রকাশ করেন। তিনি জানিয়েছেন, এটি প্রকাশ পেতে যাচ্ছে আগামী ৩০ অক্টোবর।

‘ভাল্লাগেনা’ অ্যালবামটি সাজানো হয়েছে ৮টি নতুন গানের মাধ্যমে। কয়েকজন কবির কবিতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বেশির ভাগ গান তৈরি করা হয়েছে। বাকি গানগুলো লিখেছেন শিল্পী অর্ণব এবং তার বন্ধুরা। প্রতিটি গানের সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন গায়ক নিজে। এই অ্যালবামটি প্রকাশ করবে অর্ণবের নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা আধখানা মিউজিক।

অর্ণব বলেন, “১০ বছরের বিরতি ভেঙে মৌলিক গানের অ্যালবাম প্রকাশ করছি। এটি শিল্পীর অন্যরকম এক আনন্দ। কবিতা নিয়ে গান করার যে ইচ্ছাটা অনেক দিন মনের মধ্যে লালন করেছি, অবশেষে সেটি পূর্ণ হচ্ছে। বন্ধু তৌফিক এবং রাজীবের লেখা গানও থাকছে এই অ্যালবামে। সব মিলিয়ে ‘ভাল্লাগেনা’ র গানগুলো অনেকেরই ভালো লাগবে বলে আশা করছি।’

অর্ণবের সর্বশেষ একক অ্যালবাম ‘খুব ডুব’ প্রকাশ হয়ে ২০১৫ সালে। এর আগে প্রকাশিত অন্যান্য অ্যালবামের মধ্যে রয়েছে ‘হোক কলরব’ (২০০৬), ‘ডুব’ (২০০৮), ‘রোদ বলেছে হবে’ (২০১০) এবং ‘আধেক ঘুমে’ (২০১২)।

বাংলাদেশের সঙ্গীতাঙ্গনে অর্ণব অনন্য সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। তার গান এক ধরণের আনন্দ উচ্ছ্বাসের জায়গা করে নেয় শ্রোতাদের মধ্যে। অর্ণবের প্রতিটি গানেই ফুটে উঠে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের কথা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

